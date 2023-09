Lady D, spuntano registrazioni segrete: “Carlo deluso”

In uscita un documentario su Lady Diana, con le registrazioni segrete: “Carlo deluso dalla nascita di Harry”

Good Morning America ha pubblicato un’anteprima di alcuni audio inediti che rivelano le registrazioni delle telefonate tra Lady Diana e il giornalista Andrew Morton, che andranno a comporre un nuovo documentario sulla “Principessa del popolo” che uscirà nel 2024, dal titolo: “Diana: The Rest of Her Story“.

In questi primi spunti sono emerse alcune rivelazioni inedite che gettano nuovamente un’ombra sul Principe Carlo, accrescendo le difficoltà esistenti nel rapporto del Re in particolare con suo figlio Harry. Le registrazioni risalgono chiaramente agli anni ’90 e nelle conversazioni con l’amico giornalista, LadyD si mostra trasparente e incline a raccontare ciò che nel bene o nel male ha dovuto gestire ed affrontare nella casa Reale.

Un racconto che il documentario farà della Principessa Diana, aggiungendo altri tasselli alla sua controversa e difficile esperienza accanto al Principe Carlo.

Le anticipazioni degli audio

Nel corso di una delle telefonate tra Lady Diana e il giornalista Andrew Morton è emerso un aneddoto relativamente alla nascita del figlio Harry: “Al battesimo di Harry, Carlo è andato da mia madre e le ha detto che eravamo molto delusi perché pensavamo fosse una femmina.”

Sembra inoltre che l’attuale Re abbia aggiunto anche: “Oddio, è un maschio. E ha i capelli rossi”. La Principessa Diana ha inoltre raccontato la reazione della madre di fronte a questa uscita di Carlo: “Mia mamma lo rimproverò dicendogli che doveva capire quanto era fortunato ad aver avuto un figlio sano”.

L’inizio della crisi

Questa delusione manifestata e forse la non accettazione del figlio, sembra sia stata la prima crepa nel loro rapporto, terminato poi nel modo che conosciamo, nel burrascoso divorzio.

Secondo gli esperti della Royal Family britannici, infatti, proprio la nascita di Harry avrebbe messo ancora di più in crisi il matrimonio tra Carlo e Diana, portandolo a lentamente a deteriorarsi senza più possibilità di recupero. E’ lo stesso autore del documentario, Christopher Andersen, a raccontare a Fox News di quanto la principessa fosse ormai invischiata in una condizione di dolore: “Ho ascoltato parecchie ore di quei nastri. Nonostante la sua fama mondiale – potrebbe essere definita la donna più famosa e celebrata del suo tempo – Diana soffriva di un tremendo dolore emotivo. Si trovava di fronte ad una istituzione millenaria, determinata a contrastare ogni sua mossa. L’angoscia che provava si percepisce davvero ascoltando la sua voce. Che è bella, elegante, ipnotica”. Queste le belle parole spese nei confronti di una donna la cui regalità andava ben oltre il titolo acquisito.