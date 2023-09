Miley Cyrus rivela il motivo della separazione tra lei e Hemsworth | Ecco cosa ha detto

La popstar parla del giorno in cui ha capito che il matrimonio con Liam Hemsworth era finito. Scopri cosa ha detto.

La cantante e l’attore si sono separati dopo meno di un anno di matrimonio nel 2019. Miley Cyrus si apre sul momento in cui ha capito che il suo matrimonio con Liam Hemsworth era giunto al termine. La cantante, che ha avuto una relazione altalenante con l’attore di The Last Song per un decennio, ha dichiarato che la decisione è stata presa quando si è esibita al Glastonbury Festival in Inghilterra nel giugno 2019: “Il nostro impegno, il mio e di Liam, nel essere sposati è nato davvero da un posto di amore innanzitutto perché eravamo stati insieme per 10 anni“, ha spiegato Cyrus nella sua serie continua su TikTok, che sta usando per promuovere il suo ultimo singolo. Ha detto che il loro impegno è nato “da un posto di trauma e dal tentativo di ricostruire il più rapidamente possibile“. “Il giorno dello spettacolo è stato il giorno in cui ho deciso che non avrebbe più funzionato nella mia vita essere in quella relazione“, ha detto Cyrus.

“Quindi è stato un altro momento in cui il lavoro, la performance, il personaggio sono venuti prima. E suppongo che sia per questo motivo che ora è così importante per me che non sia più così – che l’essere umano venga prima.”

L’intervista a Miley Cyrus

Cyrus e l’attore hanno iniziato a frequentarsi nel 2009. I due si sono fidanzati per la prima volta nel 2012, quando lei aveva appena 19 anni e lui 22. Poi si sono separati nel 2013 prima di riaccendere la fiamma nel 2016.

La coppia ha annunciato il loro secondo fidanzamento più tardi lo stesso anno e si è sposata nel dicembre 2018. Ad agosto 2019, i due si erano separati definitivamente: “In continua evoluzione, cambiando come partner e individui, hanno deciso che questa è la cosa migliore mentre entrambi si concentrano su se stessi e sulle carriere“, ha dichiarato un portavoce della coppia a People magazine all’epoca.

Cyrus si è già aperta in precedenza sul divorzio, raccontando a Joe Rogan nel 2020 la parte che ha “mi ha seccata” di più del suo “divorzio pubblico“: “Non è stato il fatto che io e qualcuno che amavo abbiamo capito che non ci amiamo più come una volta. Va bene, posso accettarlo“, ha detto. “Non posso accettare la demonizzazione e tutte quelle storie“, ha spiegato la cantante.

“È incredibile che il pubblico pensi che non ci sia alcun periodo di tempo che non abbiano visto che potrebbe essere ciò che ha portato a tutto questo“.