Agent Elvis: il Re del Rock arriva su Netflix

Tutto pronto per la nuova serie animata Netflix su Elvis, il Re del Rock. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Netflix ha ufficializzato l’arrivo della serie, particolare e curiosa, su Elvis. Intitolata in prima istanza Agent King, il titolo è stato poi cambiato per dare alla serie la giusta riconoscibilità del re del rock and roll. Sarà una “commedia d’azione animata per adulti”. Il poster è stato condiviso su Twitter: Elvis indossa i suoi riconoscibili occhiali, l’immancabile ciuffo, un sorrisino, mentre impugna una pistola ricoperta d’oro. La serie sarà presto disponibile su Netflix, ma non c’è ancora una data.

Per festeggiare il compleanno di Elvis, l’8 gennaio, lo Studio della serie ha condiviso su Twitter la locandina scrivendo nel copy: “Ecco il tuo primo sguardo da Agent Elvis. Presto disponibile su Netflix.”

Elvis sarà un agente della CIA: la trama ufficiale

Elvis sparerà alle persone, verrà inserito in un programma di spionaggio, collaborando a dare un equilibrio al paese, lavorando sempre come star del rock and roll. Ne vedremo davvero delle belle. Lo stile grafico di Elvis, realizzato dallo studio di animazione della Sony, è un fiore all’occhiello per gli amanti della grafica 2D. La trama ufficiale recita:

“Elvis Presley sostituirà il suo classico completo bianco per un jet pack quando verrà reclutato in un programma segreto di spionaggio da un’agenza governativa per aiutare a sconfiggere le forze del male che minacciano il paese che ama ma sempre mantenendo il suo lavoro di Re del Rock ‘n’ Roll“.

La serie è stata creata da Priscilla Presley e John Eddie

Priscilla Presley, ex moglie di Elvis, e John Eddie hanno creato e voluto fortemente la serie sulla rock star. Priscilla ha dichiarato che:

“Fin da quando Elvis era un ragazzo, ha sempre desiderato di essere il supereoe che combatte il crimine e salva il mondo! L’agente King gli permette di fare proprio questo.”

Anche lo stile di Elvis nella serie animata sarà mantenuto. Il progetto stilistico coinvolgerà anche la moda di John Varvatos, stilista e produttore della serie. L’animazione e lo stile artistico sono invece gestiti da Titmouse. I produttori esecutivi inglobano Presley, Eddie, Marc Rosen, Jamie Salter, Chris Prynoski, Ben Kalina, Antonio Canobbio. Invece, Arnold e Moules sono co-produttori. Al momento non è stata annunciata certa per l’uscita ufficiale per l’agente Elvis. Sicuramente la campagna di promozione della serie tv da parte di Netflix sarà imminente. Non ci resta che attendere.