Chiara Nasti, la domanda “folle” che ha sconvolto i fan

L’influencer Chiara Nasti ha posto uno strano quesito ai suoi follower, coinvolgendo anche il compagno Mattia Zaccagni.

Tra le coppie più popolari nel mondo dello spettacolo, ci sono certamente anche Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Stanno insieme ormai da tanto tempo, hanno un bambino di un anno e poco tempo fa si sono sposati con una bellissima cerimonia al Campidoglio di Roma. Lui è uno dei calciatori più importanti della nazionale italiana e, dopo aver militato in tante squadre, oggi è uno dei maggiori punti di riferimento della Lazio.

Lei invece è un’influencer molto importante e oggi su Instagram conta circa due milioni di follower. Ha iniziato a diventare famosa qualche anno fa, quando la sorella Angela ha partecipato come tronista a Uomini e donne, ma ha raggiunto la vera popolarità nel 2018, quando è salpata per l’Isola dei famosi. Durante l’edizione, si ritirò durante la prima settimana e vinse il comico Nino Gaspare Formicola.

Da diversi anni ormai fa coppia fissa con il calciatore e lo scorso 20 giugno sono convolati a nozze. La modella usa ovviamente tantissimo i social e solo poche ore fa ha sconvolto i follower, quando li ha messi davanti a una scelta “particolare”.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: “Gli brucio la Play o vado a letto?“

La bella Chiara Nasti è sempre molto diretta, sia nella vita reale sia sui social, e forse questo è uno degli aspetti che i fan più apprezzano di lei. Poche ora fa ha postato alcune stories mentre era in casa e si stava preparando per andare a dormire. Appariva struccata e in pigiama, ma era comunque molto bella.

Ha iniziato facendo un video, aggiungendo poi un sondaggio: “Stasera sono indecisa… Brucio la PlayStation a mio marito? Oppure vado a letto senza rompere i coglio*i?” ha chiesto ai suoi numerosi follower. In sottofondo, infatti, si poteva sentire benissimo la voce del calciatore mentre si divertiva con i videogiochi.

La modella ovviamente stava solo scherzando e questa sua battuta ha fatto sorridere i suoi fan, che sono sempre pronti a supportare lei e il marito. Ha continuato, poi, mostrando un altro spaccato della sua vita quotidiana e ha pubblicato un video dove il calciatore prova a tagliare i capelli al piccolo Thiago, che però continua a muoversi, rendendo le manovre molto difficili. Si tratta di un filmato molto dolce, che mostra tutto l’amore che vige in casa Nasti-Zaccagni.