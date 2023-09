Avete mai visto la casa di Romina Power?

Il suo rientro definitivo in Italia ha incuriosito i fan. Scopriamo dove vive oggi Romina Power.

Romina Power è da sempre l’icona della love story più longeva e acclamata di Italia, quella con il cantante Albano Carrisi. La coppia, oltre al sodalizio artistico che ancora oggi li lega, ha avuto un matrimonio meraviglioso e quattro figli.

Poi il rapporto si è deteriorato e l’amore ha ceduto il passo ad una bella ed altrettanto longeva amicizia, mentre Albano si è rifatto una vita con Loredana Lecciso.

Ciò che incuriosisce però i fan della ex-coppia è soprattutto la vita privata. Per molto tempo Romina ha vissuto in America per poi decidere di rientrare definitivamente in Italia e vivere accanto ai suoi figli. Dove avrà comprato casa?

La casa di Roma

Come detto, nonostante la separazione, Albano e Romina hanno saputo mantenere i rapporti amichevoli ed ancora oggi si esibiscono insieme in eventi musicali. Di recente Romina ha presenziato e partecipato al concerto-evento organizzato per gli 80 anni di Albano, insieme ai loro figli, a dimostrazione che tra i due ex quindi il rapporto procede a gonfie vele, con un pizzico di gelosia da parte della nuova compagna di Albano, Loredana Lecciso, da sempre in rivalità con l’ex moglie.

Adesso Romina Power si è di nuovo trasferita in Italia, dopo essere stata per parecchio tempo in territorio americano. La cantante ha una bellissima residenza di famiglia a Roma, dove proprio qualche giorno fa si è mostrata insieme alla figlia Romina Carrisi.

E la residenza a Cellino San Marco

Ma Roma non è l’unica casa di proprietà. Non tutti sanno però che in realtà l’artista possiede anche una seconda residenza, molto vicina ad Al Bano. Sembrerebbe che Romina Power abbia anche una dimora nella stessa tenuta dove Al Bano vive la sua nuova vita matrimoniale al fianco di Loredana Lecciso. Si tratta dell’enorme tenuta situata a Cellino San Marco, dove la cantante ha una sua casa indipendente che condivide insieme al figlio Yari, avuto proprio dalla relazione con Al Bano.

I due quindi, oltre ad essere ex coniugi e ancora coppia sul palco, sarebbero anche degli ottimi vicini. Una prossimità che fa ben sperare i fan che da sempre attendono un ritorno di fiamma tra i due, un desiderio che però di certo non crediamo potrà trovare spazio. Accontentiamoci di una grande e bella amicizia e di un rapporto sereno con i figli.