Rita De Crescenzo e il Sogno del Grande Fratello: un messaggio per “Affonzo Signorino”

L’influencer ha in mente di realizare un “Napoli Ediscion” del famoso reality show. Ecco cosa è successo.

Rita De Crescenzo, insieme ad altri noti tiktoker napoletani, ha fatto il suo ingresso nel mondo del Grande Fratello con un progetto intrigante: il “Grande Fratello – Napoli Edition“. In attesa di vedere se questo progetto si concretizzerà, Rita ha deciso di rivolgere un messaggio diretto ad Alfonso Signorini, o meglio, come lo ha scherzosamente chiamato, “Affonzo Signorino.”

In un video pubblicato su TikTok, Rita De Crescenzo ha preso la parola: “Questo video stamattina è per il signor Affonzo Signorino. Signor Signorino Affonzo, allora, quest’anno avete fatto la scopa. Bello il Grande Fratello quest’anno, mi è piaciuto perché avete fatto entrare nella Casa la gente comune come noi. Troppo bello. Mi piace! Però le visualizzazioni, signor Signorino, sono poche, sono più poche.”

La proposta di Rita è chiara: prendere alcuni dei tiktoker napoletani più noti e inserirli nella Casa del Grande Fratello. Secondo lei, questo porterebbe a un’esplosione di contenuti e spettacolo:

“Ci sarebbe un po’ più di divertimento, più teatrini, più inciuci, più litigate. Botte no, le botte in televisione no, non bisogna essere violenti, io sono per la pace, signor Signorino.”

IL messaggio per Signorini

Rita suggerisce che Alfonso Signorini potrebbe ancora cogliere l’occasione per invitare alcuni tiktoker napoletani nel Grande Fratello: “Lei è sempre in tempo per venir a prendere casa per casa quattro o cinque di noi di TikTok. Mamma mia! La metteremo sottosopra la casa. Sai quante visualizzazioni faremmo! Se adesso hai fatto solo tre milioni, se tu prendi noi, farai ottanta milioni! Ok? Aspettiamo un messaggio.”

Questa iniziativa potrebbe sicuramente portare un tocco di freschezza e spensieratezza al Grande Fratello, ma resta da vedere se Alfonso Signorini sarà disposto a dare una possibilità ai tiktoker napoletani nel suo reality show.

Tuttavia, con le nuove linee guida imposte da Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello, sembrerebbe che l’idea di vedere i tiktoker napoletani nella Casa sia alquanto remota, se non impossibile.