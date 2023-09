L’alimentazione di Chiara Nasti: “Mangio quanto voglio e non prendo chili”

L’influencer ha parlato ai suoi follower della sua alimentazione.

L’influencer e blogger Chiara Nasti ha raccontato sui social del suo tipo di alimentazione dopo la gravidanza. Chiara Nasti è come sempre in perfetta forma. Lo scorso 16 novembre l’influencer e blogger originaria di Napoli e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni ha dato alla luce il figlio Thiago. Nonostante questo, la ragazza classe 1998 ha continuato a mantenere un’invidiabile forma, come raccontato dalla stessa diretta interessata tramite i social.

Chiara Nasti e le polemiche sulla sua forma fisica

I numerosi follower di Chiara Nasti hanno voluto chiedere all’influencer quanto tempo ci abbia messo per perdere peso dopo aver dato alla luce il figlio Thiago. Queste le sue parole:

“Mangio quanto voglio e non prendo chili“.

Come già accaduto nel recente passato, tali dichiarazioni non hanno mancato di dar vita ad alcune polemiche. La napoletana è stata messa infatti più volte sotto accusa per via dell’importanza secondo alcuni eccessiva che la blogger darebbe costantemente alla sua forma e al suo aspetto fisico.

Lo scorso mese di febbraio, Nasti aveva criticato tutte quelle donne che una volta avuto un figlio non tornavano ad avere immediatamente una pancia piatta. Queste altre sue dichiarazioni:

“Comunque mi fa troppo ridere che io sia diventata lo sfogo delle mamme/neo mamme che avrebbero preferito che dopo nove mesi di gravidanza portassi ancora la pancia e le mie forme dolci. Non vedevo l’ora di partorire per togliere la pancia. La dovevo continuare a portare secondo loro! Fate una bella cosa voi: dopo i nove mesi continuate a mangiare, così la pancia vi resta. E siete tutte contente visto che queste forme sono così belle. Cose incredibili leggo sotto le mie foto! Veramente, rilassatevi…Continuate a mangiare, così vi portate un anno la gravidanza, anzi ventiquattro mesi come gli elefanti“.

Chiara Nasti: “Più magra adesso che prima della gravidanza”

Chiara Nasti si è poi soffermata tramite Instagram su quanti chili sia riuscita a perdere dopo il periodo della gravidanza e su quanto tempo ci abbia messo per riuscire a tornare in perfetta forma. Ecco qui di seguito le sue parole al riguardo:

“Non lo so, non mi peso da tantissimo. Credo di essere più magra ora che prima della gravidanza. Ma perché, tendenzialmente, posso mangiare quanto voglio e purtroppo non metto neanche un chilo, ed è anche una cosa che odio perché vorrei mettere un po’ di peso. Poi spreco tantissime energie con il piccolo. Ci ho messo comunque poco a perderli perchè ho ripreso ad allenarmi e a fare una buona alimentazione dopo quaranta giorni“.