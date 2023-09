Loredana Lecciso, perché non era al concerto di Albano? C’entra Romina? La spiegazione

La showgirl Loredana Lecciso non si è presentata al concerto del compagno Albano Carrisi e molti si sono chiesti se non ci fosse lo zampino di Romina Power. La verità ora è stata rivelata.

Per celebrare il suo 80esimo compleanno, solo pochi giorni fa Albano ha organizzato un incredibile concerto, al quale hanno partecipato migliaia di persone, tra cui anche molti personaggi famosi. Un’assenza importante, però, non è passata inosservata: quella di Loredana Lecciso, che non si è fatta vedere per tutta la durata dello show.

Lei e Albano stanno insieme, tra alti e bassi, da circa vent’anni. Si sono messi insieme nel 2001, ma non si sono mai sposati. Oggi hanno due figli, Albano Junior e Jasmine e sembrano molto affiatati, nonostante nel corso della loro relazione si siano lasciati più volte. Addirittura, nel 2005 lei decise di lasciarlo in diretta televisiva, mentre lui stava partecipando all’Isola dei famosi.

Oggi sono tornati insieme e sembrano molto felici. Per questo, a molti è sembrato strano che lei non sia andata al concerto e alcuni hanno ipotizzato che potesse essere colpa di Romina Power, la storica ex moglie di lui, che invece era presente. Ebbene, è stata proprio Loredana Lecciso a spiegare cos’è successo.

Loredana Lecciso e Albano, perché non è andata al concerto

Sembra che i fan ci abbiano visto lungo: Loredana Lecciso avrebbe deciso di non partecipare al concerto di Albano proprio per non stare insieme a Romina Power, nonostante non le sarebbe dispiaciuto. Il cantante, infatti, aveva richiesto la presenza della sua famiglia allargata al completo (ha altri tre figli con l’attrice americana), ma a quanto pare questo non è stato possibile.

La showgirl ha raccontato tutto in un’intervista. Come riportato da Velvetgossip.it, ha dichiarato: “Ho accettato l’invito con piacere, ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse. Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buon senso, ma anche per l’amore e il rispetto che nutro nei confronti del papà dei miei figli. […] Lui sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare un passo indietro. Al contrario di quel che si possa pensare, non ho manie di protagonismo e così ho preferito festeggiarlo in casa, con amici, parenti e affetti vari“.

Il riferimento a Romina Power – con la quale l’artista è stato insieme per quasi trent’anni, dal 1970 al 1999 – non è passato inosservato, così come il fatto che Albano abbia avuto due feste di compleanno, una con l’ex moglie e un’altra con l’attuale compagna.