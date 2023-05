Romina Power devastata dal lutto: “Ti cercherò per sempre” | Dolore senza fine

Romina Power è devastata dal lutto, lo cercherà per sempre, fino alla fine dei suoi giorni. È un dolore senza fine quello che prova, ogni situazione glielo fa venire in mente, il suo ricordo è sempre profondo dentro di lei e fa fatica ad andare avanti. È una di quelle perdite che ti sciocca per sempre, non si può dimenticare.

La povera Romina Power è nuovamente devastata dal lutto, nella sua vita ha dovuto dire addio a molte persone a lei care, ma questa assenza le fa provare in ogni momento un dolore senza fine. Lo cercherà per sempre, anche se questo le farà mancare il respiro ogni volta. Sono quelle perdite a cui nessuno potrà mai rassegnarsi, ci si chiede sempre perché la morte abbia dovuto fargli visita così presto.

L’ex moglie di Al Bano Carrisi, ha vissuto una vita fatta di enormi soddisfazioni nel suo lavoro, ma con profonde cicatrici lasciategli dalla sua vita privata. Ha dovuto dire addio veramente tante volte ed è impossibile riprendersi da questo. A tal proposito Romina Power ha deciso di intraprendere la via del Buddismo, come ha dichiarato in una passata intervista: “Il Buddismo ti fa riflettere sul vero senso della vita…La vera felicità deriva dalla pace interiore…”.

La rivelazione di Al Bano Carrisi su Romina Power

Romina Power è nata a Los Angeles nel 1951 e già da piccola ha sempre “bazzicato” nel mondo dello spettacolo, in quanto i suoi genitori erano due grandi attori hollywoodiani, Tyrone Power e Linda Christian. La Power come tutti saprete ha un ampio curriculum lavorativo, in quanto fin da giovanissima ha seguito le orme di famiglia, cimentandosi sia nell’arte della recitazione che in quella di cantante.

Nel 1970 sposò il suo partner, non soltanto di vita ma anche di professione, Al Bano Carrisi, con il quale pubblicò numerosi album di successo. Tra una canzone e l’altra Romina e Al Bano ebbero quattro figli, Ylenia Carrisi, Romina Carrisi-Power, Yari Carrisi e Cristèl Carrisi. La loro storia procedeva più o meno come quella di una qualunque famiglia, finché un terribile evento li colpì, cioè la scomparsa della loro primogenita, Ylenia.

Per molti anni si pensò che la causa del loro successivo divorzio, con relativo abbandono delle scene come duo, fu legato a questa fatalità, ma dopo tanti anni, Al Bano ha voluto fare chiarezza, rilasciando questa dichiarazione: “Il matrimonio con Romina non è finito per la scomparsa di Ylenia. Da tempo lo sguardo di Romina non era più quello…”.

Il dolore di Romina Power

Nonostante siano passati tanti anni da quel tragico evento, Romina Power continua ad essere devastata da quel dolore senza fine, ovviamente ci riferiamo alla morte di suo padre. L’uomo se ne andò quando la Power era molto piccola, ma il suo affetto nei suoi confronti non si è mai spento, come lo dimostra il post social che ha da poco pubblicato.

Nel giorno del suo compleanno, Romina Power dedica un pensiero dolcissimo a suo padre, facendogli gli auguri e postando l’ultima foto di loro tutti insieme, prima della sua morte. Ecco cosa ha scritto nella didascalia: “Questa e’ stata l’ultima volta che ti ho visto, papa’ . Happy birthday, my daddy”.