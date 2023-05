Loredana Lecciso, ve la ricordate agli esordi? Il prima e dopo è disarmante | Si riconosce a malapena

La fama e la notorietà mal si sposano con l’insicurezza e c’è chi crede che sia l’estetica il punto di forza su cui puntare per il successo

Non ha mai nascosto di essere una donna insicura e forse proprio questa sua fragilità l’ha spinta a voler modificare ciò che la natura le aveva garantito, così come tante altre donne arrivano quasi a cambiarsi i connotati inseguendo un’ideale di bellezza personale raggiungibile solo in maniera artificiale, anche a costo di sembrare “mostruose”.

E quindi tra un bisturi, un botox e un tiraggio ci si trova di fronte ad un certo tipo di estetica artefatta, riconoscibile ad occhio nudo come ottenuta dalle mani – non sempre esperte – di un chirurgo plastico.

Molte star si affidano a dei ritocchini pur di mantenere intatta una bellezza che l’età fa sfiorire oppure per raggiugere un canone estetico che la biologia non ha loro donato naturalmente, ma i risultato non sempre sono all’altezza delle aspettative.

Loredana Lecciso, compagna di Al Bano ormai da molti anni, e che deve proprio a lui la sua effimera notorietà che l’ha consacrata anni fa anche “regina del trash”, si mostra oggi decisamente diversa dalle sue prime apparizioni pubbliche.

Splendido splendente

“Anestetico d’effetto e avrai una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto invitante, tagliente splendido splendente”, così cantava Donatella Rettore in una delle hit calde degli anni’80, anche lei oggi abbonata al ritocchino estetico.

Cosa dice invece la Lecciso della sua rinnovata presenza? Risponde con un tassativo “No comment”, ma in realtà ormai in molti sanno che conta su un fratello chirurgo estetico che a quanto sembra all’occorrenza l’aiuta ad apparire sempre giovane e perfetta.

Loredana ieri e oggi

La Lecciso torna ad attirare l’attenzione del popolo social con un viso, apparso “un tantino” modificato rispetto al passato: naso sottile e super lucido, labbra rimpolpate e zigomi altissimi, una pelle liscia, distesa e priva di espressione, tipica della fissità che solo il botox sa donare.

La showgirl non ha mai effettivamente negato un aiutino estetico e forse qualcuno si ricorderà anche dell’incidente dovuto a una puntura alle labbra che le scatenò una specie di reazione allergica, col risultato di essere immortalata per qualche tempo con la bocca deforme. Su tutto ciò, ci si chiede cosa pensi il consorte del risultato ottenuto. Nessuna parola, né commento da parte del cantante che molto diplomaticamente e tatticamente tace.