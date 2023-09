Kate e William, ecco come vengono chiamati i figli a scuola | Assurdo

I tre figli di William e Kate, futuri sovrani del Regno Unito, hanno iniziato ad andare a scuola. Ma come vengono chiamati in classe?

La scuola sta ricominciando per tutti, anche per i membri più giovani della famiglia reale inglese. Solo pochi giorni fa William e Kate hanno accompagnato i tre figli George, Charlotte e Louis davanti al portone dell’istituto privato che frequentano tutti e tre. Qui, il principino più piccolo si è subito fatto notare per il suo carattere ribelle quando si è rifiutato di salutare il padre stringendogli la mano.

La coppia reale si è sposata nel 2011, dopo circa dieci anni di fidanzamento. In seguito, nel 2013 è arrivato il principino George, nel 2015 la principessina Charlotte e infine nel 2018 il principino Louis. Anche il fratello minore di William, Harry, che ora non vive più a Londra, nel frattempo ha avuto due figli con la moglie Meghan Markle, Archie e Lilibet.

I tre fratellino oggi frequentano le elementari (Louis è all’ultimo anno di scuola materna), ma una volta che varcano la soglia dell’istituto smettono per qualche ora di essere gli eredi al trono e vengono trattati e chiamati addirittura in un modo diverso da quello solito.

Kate e William, il trattamento dei figli a scuola

Quando Kate e William hanno iscritto i tre figli a scuola, hanno fatto una precisa richiesta: desiderano che i bambini vengano trattati esattamente come tutti gli altri compagni di classe e che quindi non ricevano alcun tipo di favoritismo semplicemente dovuto alla famiglia a cui appartengono.

La coppia, infatti, desidera che George, Charlotte e Louis abbiano un’infanzia, per quanto possibile, serena e normale, simile a quella degli altri coetanei. Questo comprende anche il modo e il nome con cui gli insegnanti e i compagni di classe si devono rivolgere a loro: niente titoli o appellativi reali, i bambini vengono chiamati semplicemente con il proprio nome di battesimo.

Kate e William stanno cercando di garantire ai propri bambini lo stile di vita più normale possibile, soprattutto per quando compiono le azioni di tutti i giorni e sono lontani dalle telecamere. Molto probabilmente, William si è lasciato ispirare dalla sua stessa madre, Lady Diana, che teneva tantissimo al fatto che lui e il fratello minore crescessero spensierati. La principessa di Galles è scomparsa nel 1997, a causa di un incidente stradale mentre si trovava a Parigi, un anno dopo aver divorziato dal marito, il principe (oggi re) Carlo III.