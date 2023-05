Robert De Niro di nuovo papà a 79 anni: è nato il suo settimo figlio

Robert De Niro è diventato di nuovo papà per la settima volta a 79 anni del suo settimo figlio. Cosa sappiamo in merito di questa storia e soprattutto da quale mamma è andata la cicogna?

Congratulazioni Robert De Niro! Il noto attore è diventato infatti papà per la settima volta alla veneranda età di 79 anni. Ecco tutto quello che sappiamo di questo lieto evento, il nome della mamma, del nuovo De Niro Junior e così via, seguiteci fino alla fine dell’articolo se siete curiosi.

Il grande Robert De Niro, come molti suoi colleghi famosi non hanno bisogno di presentazioni, in quanto è uno degli attori più amati non solo di Hollywood ma anche dai suoi fan, i quali lo seguono fin dagli esordi, quando si cimentava in parti non proprio da tenerone come nello Stagista Inaspettato insieme a Anne Hathaway.

La vita movimentata di Robert De Niro

Robert De Niro, classe 1943 è il famoso attore, produttore e regista cinematografico che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza nel suo lavoro, interpretando ruoli che sono rimasti un cult tutt’ora. Come dimenticarlo in film quali Taxi Driver, Il padrino, Toro scatenato, C’era una volta in America, Quei bravi ragazzi e così via, la lista della sua filmografia sarebbe veramente troppo lunga da riportare in questo trafiletto.

Con gli anni ovviamente la sua figura si è ammorbidita e il grande De Niro si è cimentato anche in commedie più soft, dal quale ha ottenuto comunque un grande successo, come per esempio Ti presento i miei? , Nonno scatenato, ecc. Per quanto riguarda la vita lavorativa, il grande De Niro ne ha viste veramente di tutti i colori, ma la stessa cosa si può dire anche della sua vita sentimentale, il quale ha avuto i primi suoi sei figli (dell’ultimo ne parliamo dopo), da tre donne differenti.

Da Diahnne Abbott, sua prima moglie dal 1976 al 1988, ha avuto due figli, Drena (figlia di sua moglie che lui ha adottato) e Raphael, da Toukie Smith ha avuto i gemelli (da madre surrogata), Julian Henry e Aaron Kendrik. Con Grace Hightower è stato sposato fino al 2018 e i due hanno avuto gli altri due figli, Elliot e Grace (anche lei avuta da madre surrogata).

Il settimo figlio di Robert De Niro

Robert De Niro mentre presentava alla stampa l’ultimo suo film, About My Father, ha dichiarato di essere diventato papà per la 7 volta a 79 anni, correggendo la giornalista che aveva scritto di lui “padre di sei figli”. Purtroppo non si sa ancora nulla del suo settimo figlio, in quanto l’attore ha soprasseduto tutte le altre domande, quindi non si sa nemmeno il nome del suo ultimo erede. La stampa americana però ipotizza che la madre del suo ultimo figlio potrebbe essere Tiffany Chen, con il quale De Niro è stato visto più volte negli ultimi anni.

Non hanno mai ufficializzato la loro relazione, i due si sono incontrati sul set de Lo stagista inaspettato, in quanto la Chen essendo un’esperta di arti marziali, è stata l’insegnante di De Niro per le scene in cui lui pratica i movimenti di Tai Chi. Non si sa molto della donna, tranne che dovrebbe avere 45 anni e che dal primo incontro con De Niro, i due vengono visti spesso insieme.