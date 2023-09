The Well: tutto sul nuovo horror con Lauren LaVera

Il regista Federico Zampagnone è pronto a presentare il suo nuovo horror The Well, con Claudia Gerini e Lauren LaVera. Ecco trama e cast.

Il mondo del cinema horror si arricchirà presto di un nuovo progetto che sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di The Well, il nuovissimo film del regista Federico Zampagnone, a metà tra horror e sovrannaturale. L’artista lavora in questo ambito da parecchi anni e si è fatto notare a livello internazionale già nel 2009 con Shadow – L’ombra. Nel 2013 ha pubblicato Tulpa – Perdizioni mortali.

Questa volta è tornato con The Well ed è fierissimo del suo lavoro. Come riportato da Cineblog.it, ha dichiarato: “Eccomi tornato sul cavallo dell’orrore! Amo profondamente questo genere perché parla dell’animo umano, indaga le nostre paure sconosciute e si perde nel profondo, nell’oscurità, mentre, contemporaneamente, ci si aggrappa a una lama di luce. The Well spinge all’estremo le emozioni, sfumando il confine tra realtà e fantasia, bene e male, vita e morte. E scopriremo che il Male ha nuove profondità“.

Ma di cosa parla The Well esattamente? Ecco tutto ciò che c’è da sapere prima di andare a vederlo.

The Well: trama e cast dell’horror con Lauren LaVera

The Well è un horror contaminato da elementi sovrannaturali. La trama si concentra sulla restauratrice d’arte Lisa Gray, che si reca in un piccolo paesino in Italia per lavorare a un dipinto antichissimo, a lungo dimenticato. Non sa però che questo oggetto porta con sé una maledizione e la ragazza l’ha appena innescata.

Il cast vanta attori italiani e internazionali. Lisa è interpretata da Lauren LaVera, che si è già fatta notare nel genere horror nel 2022 grazie alla sua interpretazione in Terrifier 2, dove recitava nei panni della giovane protagonista disposta a tutto per proteggere il fratellino e annientare il clown Art. Seguono Claudia Gerini – che aveva lavorato con il regista già in Tulpa – Giovanni Lombardo Radice, Taylor Zaudtke, Linda Zampagnone, Jonathan Dylan King, Lorenzo Renzi, Gianluigi Calvani, Melanie Gaydos, Yassine Fadel e Stefano Martinelli. Ecco qualche immagine direttamente dal profilo Instagram della protagonista.

Per ora non abbiamo una data di uscita al cinema, ma i fan sono curiosissimi di vedere The Well e scoprire di più su questa collaborazione tra artisti provenienti da tutto il mondo. The Well è stato scritto da Federico Zampagnone e Stefano Masi, che lo ha anche prodotto per Iperuranio Film con Mario Pezzi.