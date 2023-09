Kate Winslet sulle scene di nudo in Lee: “Ho dovuto essere coraggiosa”

L’attrice ha parlato delle scene di nudo che ha dovuto girare per il suo ultimo film.

Kate Winslet ha affrontato l’argomento relativo alle scene di nudo che ha dovuto girare per il film Lee. Lo scorso 9 settembre è stato presentato al Toronto International Film Festival Lee, film diretto dalla regista Ellen Kuras con attrice protagonista Kate Winslet. Quest’ultima ha voluto parlare della pellicola e in particolare di alcune scene di nudo che ha dovuto girare sul set.

Le parole di Kate Winslet sulle scene di nudo in Lee

Kate Winslet, che ha raccontato di recente la propria posizione in merito all’argomento del body shaming, ha avuto di recente occasione di parlare delle scene di nudo che ha dovuto girare per il film Lee. Queste le parole dell’attrice celebre per i suoi ruoli in Titanic, Revolutionary Road e Se mi lasci ti cancello:

“Il fatto che gli uomini pensino che tu voglia e abbia bisogno di loro è incredibilmente oltraggioso. Una volta un regista mi ha persino detto ‘Ascolta, realizza il mio film e finanzierò il tuo piccolo Lee’. O ancora alcuni potenziali investitori maschi mi continuavano a ripetere ‘Dimmi, perché dovrebbe piacermi questa donna?’. Le scene di nudo in Lee? Non è un problema dopo essere già stata sottoposta al più terribile dei giudizi. Lo definirei addirittura bullismo. Ho dovuto essere davvero coraggiosa nel lasciare che il corpo sia la versione più morbida di sé stessa senza sentire il bisogno di nascondersi“.

Poi sul movimento #MeToo:

“Questa è la parte migliore. Le giovani attrici ora per fortuna non hanno la minima paura. Ne sono così orgogliosa. La cultura sta cambiando nel mondo in un modo che non avrei neanche potuto immaginare nei miei sogni sfrenati di quando avevo 20 anni“.

La trama di Lee

Il film Lee è diretto da Ellen Kuras, regista statunitense classe 1959 collaboratrice di importanti registi come Spike Lee e Michel Gondry. In veste di regista, Kuras ha lavorato in passato a The Betrayal – Nerakhoon del 2008 oltre che a due episodi della miniserie tv Catch-22. A curare la sceneggiatura di Lee sono stati invece Lem Dobbs, Liz Hannah, John Collee e Marion Hume.

La pellicola è basata sul romanzo The Lives of Lee Miller del 1985 ed è incentrata sulla storia per l’appunto di Lee (Kate Winslet), una ex modella arruolata come fotografa per la rivista Vogue durante la seconda guerra mondiale. Nel cast, oltre alla vincitrice del Premio Oscar nel 2009 per The Reader – A Voce Alta, sono presenti tra gli altri anche Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O’Connor e James Murray.