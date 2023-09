Mamma Mia 3, Amanda Seyfried: “Universal non potrebbe essere onesta con il cast”

Amanda Seyfried ha parlato dell’atteso terzo capitolo della saga.

L’attrice Amanda Seyfried ha parlato delle possibilità dell’uscita di Mamma Mia 3 pungendo a suo modo la Universal.

Tutti vogliono Mamma Mia 3. I fan dei primi due film così come tutti gli attori componenti il cast si sono dimostrati nel corso degli ultimi tempi estremamente favorevoli ad un terzo capitolo della saga. A parlare delle possibilità dell’uscita di un nuovo film del franchise è stata Amanda Seyfried.

Amanda Seyfried su Mamma Mia 3: “La Universal non potrebbe essere onesta con gli stipendi”

La saga di Mamma Mia ha avuto inizio nel 2008 per poi proseguire dopo ben dieci anni con Mamma Mia ci risiamo del 2018. Ora, in tanti stanno spingendo per un terzo capitolo del franchise. Queste le parole al riguardo da parte della presidente della Universal Pictures Donna Langley:

“La Universal vorrebbe tanto realizzare un terzo film, mi limito a dire questo“.

A dire qualcosa di più in merito è stata Amanda Seyfried, apparsa nei primi due film nei panni di Sophie Sheridan. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’attrice statunitense:

“Sfido chiunque a trovare una persona che non voglia che venga realizzato Mamma Mia 3“.

L’attrice ha poi però manifestato più di qualche dubbio per quanto riguarda un possibile terzo film poiché in quel caso la Universal dovrebbe garantire al cast cifre abbastanza elevate, di certo di gran lunga superiori a quelle fornite per la realizzazione dei primi due film della saga. Queste le polemiche parole di Seyfried:

“Nessuno dice di no, ma nessuno nemmeno dice di sì. I poteri forti probabilmente non possono permettersi di essere onesti. Odio dirlo, perché io farei Mamma Mia 3 anche gratuitamente, certo che lo farei, ma non è questo il business in cui ci troviamo. Ciò che è giusto è giusto, e sento che un terzo film arriverà a qualcosa di stupido in modo così che la Universal possa pagare meno soldi“.

Mamma Mia 3: le parole di Meryl Streep

Su un possibile Mamma Mia 3 non poteva non esprimersi anche Meryl Streep. Queste le parole in un’intervista a Vogue da parte dell’iconica attrice vincitrice di ben tre Premi Oscar per Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e The Iron Lady:

“Sono pronta a tutto. Dovrò programmare un’analisi del ginocchio prima di girare, ma quando c’è un’idea che mi entusiasma sono subito lì. Ho chiesto alla produttrice se fosse riuscita a trovare un modo per reincarnare Donna Sheridan. Oppure potrebbe essere come in una di quelle soap opera con Donna che torna e che rivela che in realtà è morta sua sorella gemella“.