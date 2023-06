Terrifier 3, le ultime sul film di Damien Leone

Nel 2024 arriverà l’atteso nuovo capitolo della saga horror.

Giungono importanti novità per quanto riguarda Terrifier 3, film che costituirà il terzo capitolo della saga horror iniziata nel 2016 e proseguita poi con l’uscita di Terrifier 2 nel 2022.

Le novità su Terrifier 3

Quella di Terrifier è una saga che si è fatta fin da subito apprezzare da tutti gli appassionati di cinema horror. Il successo, se vogliamo anche un po’ inaspettato, dei primi due film ha portato alla decisione, ora finalmente ufficiale, di dare vita ad un terzo capitolo.

Stando a quanto avanzato anche da Variety, l’ufficialità del nuovo film ci sarebbe già. Secondo le prime indiscrezioni, l’apprezzamento delle prime due pellicole permetterà a questo terzo capitolo di poter fare affidamento su un budget nettamente superiore rispetto a quello dei suoi predecessori: se il primo e il secondo film erano costati rispettivamente 35.000 e 250.000 dollari, Terrifier 3 potrà contare su uno stanziamento di circa un milione di dollari.

Terrifier 3: alla regia ancora Damien Leone

Ciò che è sicuro è a che alla regia di questo Terrifier 3 ci sarà ancora una volta Damien Leone, già regista di Terrifier 1 e 2. Ad aver dato vita al terrificante e inquietante personaggio di Art the Clown è stato principalmente il regista, sceneggiatore e produttore statunitense, che ha esordito alla regia con All Hallows’ Eve del 2013 per poi proseguire con Frankenstein Vs. the Mummy del 2015.

Queste le parole dello stesso Damien Leone sul progetto Terrifier 3:

“Questa volta ci sarà un budget molto più grande, che ha lo scopo di conferire ai cineasti più libertà creativa lasciando loro la libertà di essere il più selvaggi possibile. E. scherzi a parte, quest’anno andremo a prendere quell’Oscar. Terrifier 3 segnerà un nuovo confine per il genere horror, un film senza esclusione di colpi e senza compromessi che i fan del franchise accoglieranno con enorme piacere. Se pensavate che il regno del terrore di Art the Clown fosse stato troppo estremo nel secondo film, allora non avete ancora visto nulla“.

La trama e la data di uscita del film

Per quanto riguarda la trama di Terrifier 3, per il momento non sembrerebbero ancora esserci novità significative. Lo stesso vale poi anche per il cast, anche se quasi sicuramente ad interpretare la parte di Art the Clown ci sarà ancora una volta David Howard Thornton, con Lauren LaVera nei panni invece di Sienna Shaw.

La data di uscita della pellicola non è ancora stata resa nota, ma il film, con molta probabilità, farà il suo approdo nelle sale cinematografiche nel mese di ottobre del 2024.