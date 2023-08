It Lives Inside, il nuovo trailer del film horror di Bishal Dutta a metà tra India e USA

Neon ha rilasciato un nuovo trailer dell’horror demoniaco It Lives Inside, il film di Bishal Dutta che mescola la cultura indiana con quella statunitense.

Bishal Dutta è tornato al cinema nel 2023 con un film horror dal titolo It Lives Inside. La pellicola si concentra sul genere demoniaco ed è stata presentata al pubblico per la prima volta durante la scorsa edizione dell’SXSW, il noto festival del cinema di Austin a cui gareggiano ogni anno film provenienti da tutto il mondo. Si tratta di un festival molto importante, al pari del Sundance.

Quando It Lives Inside è stato presentato ha ottenuto subito un grande successo, da parte del pubblico e della critica. Il successo è stato poi riconfermato quando è arrivato anche ufficialmente al cinema negli Stati Uniti l’11 marzo 2023. In Italia, invece, non è ancora arrivato, ma si sa che sarà disponibile sulla piattaforma Neon a partire dal 22 settembre 2023.

Bishal Dutta vive negli Stati Uniti da tantissimi anni, ma proviene dall’India e si è trasferito in America quando era solo un bambino. Il film si basa proprio su alcune esperienze che lui stesso ha vissuto quando era piccolo e abitava ancora in nella sua terra d’origine. In particolare, si avverte una forte influenza del folklore indiano, unita a una storia più personale del nonno del regista.

It Lives Inside, trama, cast e trailer dell’horror di Bishal Dutta

La trama di It Lives Inside si concentra su Sam, una ragazzina indiana che si è da poco trasferita negli Stati Uniti con la sua famiglia. Per Sam l’inserimento a scuola non è semplice, e pur di farsi degli amici arriva a respingere le sue stesse origini. Tutto cambia quando un demone appartenente alla cultura indiana si impossessa della sua migliore amica e Sam capisce che è l’unica a poterlo sconfiggere.

Il cast di It Lives Inside è composto da Megan Suri, che interpreta la protagonista, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Vik Sahay e Betty Gabriel. Un primo trailer era già stato diffuso tempo fa, ma Neon ha deciso di pubblicarne uno nuovo in attesa dell’uscita dell’horror sulla piattaforma. Eccolo.

Il film è diretto da Bishal Dutta, che si è anche occupato della sceneggiatura insieme a Ashish Mehta. Il regista ha spiegato che rappresenta la sua stessa doppia essenza, quella indiana e quella statunitense e su IndieWire lo ha dichiarato come “una lettera d’amore verso la comunità e la cultura che lo hanno cresciuto, nonché un’esperienza viscerale finalizzata a instillare negli spettatori lo stesso crudo terrore che i suoi film horror preferiti hanno instillato in lui“.