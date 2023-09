Christian De Sica, la figlia si sposa per la seconda volta | Gli invitati vip

Maria Rosa De Sica, figlia dell’attore Christian De Sica, è convolata a nozze per la seconda volta: ecco come si è svolto il matrimonio e chi erano gli invitati.

Il 10 settembre Christian De Sica ha accompagnato la figlia Maria Rosa all’altare per la seconda volta. La donna ha sposato il compagno di lunga data Francesco, dal quale solo pochi mesi fa ha avuto una bambina, Bianca. Il matrimonio si è svolto in Molise, più precisamente a Castel Del Giudice, in provincia di Isernia. La location scelta è stato il santuario della Madonna in Saletta.

Si è ovviamente trattato di un giorno molto speciale non solo per gli sposi, ma anche per l’attore, che già il 9 settembre aveva iniziato a lasciare qualche traccia sui social. In particolare aveva pubblicato una foto con la figlia quando era solo una bambina, e ha poi continuato anche la mattina della cerimonia, quando l’ha immortalata in abito bianco, con tanto di caption “Mari sposa mattiniera“.

L’attore – figlio del grandissimo Vittorio De Sica – è senza dubbio uno dei personaggi più importanti del cinema italiano e si è subito distinto per aver scelto ruoli e generi decisamente diversi da quelli preferiti dal padre. Negli ultimi anni ha rallentato la sua produzione e si sta concentrando in particolare sulla sua famiglia: ma andiamo a scoprire di più sulle nozze di Maria Rosa.

Maria Rosa De Sica, chi è la figlia di Christian De Sica

Al matrimonio di Maria Rosa De Sica erano presenti anche numerosi personaggi famosi tra gli invitati, tra cui Sabrina Ferilli e Carlo Verdone. Non tutti sanno, infatti, che Christian De Sica e Carlo Verdone si conoscono da tantissimi anni e sono imparentati perché il noto attore dei Cinepanettoni ha sposato proprio la sorella dell’amico di lunga data, Silvia.

Maria Rosa, classe 1987, è nata proprio da questo matrimonio ed è la secondogenita della coppia. Suo fratello, il primogenito, è Brando De Sica, anche lui molto attivo nel mondo del cinema, come il padre e il nonno prima di lui. Lei, invece, non lavora in questo ambito, bensì nella moda, dove è conosciuta con il nome d’arte “Mariù”, un omaggio alla canzone Parlami d’amore, Mariù, che interpretò il nonno.

Per Maria Rosa De Sica questo è stato il secondo matrimonio. Nel 2016, infatti, era convolata a nozze con Federico Pellegrini, al quale era legata da tantissimo tempo. Da qualche anno, invece, dopo la separazione fa coppia fissa con Francesco, con cui ha avuto la piccola Bianca lo scorso 15 febbraio.