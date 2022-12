Christian De Sica risponde alle polemiche sulla battuta del vino nel trailer di Natale a tutti i costi

Natale a tutti i costi, il nuovo film di Christian De Sica, non è ancora uscito e già ha ricevuto tante critiche dal web. Una frase infelice, che si sente nel trailer del film, è stata travisata. De Sica è dovuto correre ai ripari, spiegando la battuta del vino abruzzese.

Di questi tempi bisogna prestare molta attenzione a quello che si dice, soprattutto se si lavora in televisione. Il “politicamente corretto” ha posto dei controlli più rigidi che se da una parte erano necessari dall’altra, rovinano un po’ il lavoro del comico.

Christian De Sica questo l’ha appreso benissimo in questi giorni, dopo l’uscita del trailer del suo nuovo cinepanettone, Natale a tutti i costi. L’attore romano è stato coperto da insulti e segnalazioni dopo che nella featurette si sente una battuta sul vino abruzzese. Ovviamente la sua replica per placare le polemiche non è tardata ad arrivare.

Cosa sappiamo di Natale a tutti i costi?

Il nuovo cinepanettone dal re per eccellenza di questo genere di film, Christian De Sica, uscirà sulla piattaforma digitale di streaming Netflix, lunedì 19 dicembre. Natale a tutti i costi, a differenza delle altre new entry di casa Netflix che di solito escono sempre il venerdì, uscirà straordinariamente il lunedì per fare in modo ai telespettatori di vederlo nella settimana pre-natalizia.

Dal trailer visto e dalla trama letta, sappiamo che il film si concentrerà su due genitori, Carla e Anna, che si sentiranno abbandonati dai figli, i quali hanno lasciato il nido, per iniziare la loro vita da adulti. Se in un primo momento i genitori si sono goduti la ritrovata libertà, dopo iniziano a sentire la mancanza di Alessandro e Emilia, i quali li snobbano in più occasioni, per via dei loro impegni principali. I due genitori così pur di averli a casa per Natale, si inventeranno addirittura di aver ricevuto una cospicua eredità, da dividere con la prole. Ovviamente con questa premessa, i figli correranno di corsa a casa per le feste. Cosa succederà quando capiranno che si è trattato di una bugia?

Un comico non può più dire niente

Durante il trailer di Natale a tutti i costi, si sente una battuta di De Sica, il quale durante una scena insulta il vino abruzzese. Ovviamente quelle poche parole hanno fatto scoppiare un caso mediatico, con il Consorzio tutela dei vini d’Abruzzo, che ne ha richiesto addirittura la rimozione dalla scena.

Per placare gli animi, Christian De Sica insieme ai vertici Netflix, sono dovuti intervenire spiegando la situazione pubblicamente. Quella battuta è solo una metà del discorso, in quanto bisogna vedere tutto il film per capirne la spiegazione. De Sica ama l’Abruzzo e il suo vino come ha sostenuto in seguito. Inoltre, assicurano tutti, che chi vedrà il film ne rimarrà piacevolmente soddisfatto, nessuno voleva offendere nessuno.

Come conclude De Sica: “…In realtà la frase è stata anche travisata in quanto, nel film, subito dopo dico “Ma no scherzo, è buono e corposo”…non si può dire più niente e per un comico è un problema. Se io adesso rifacessi un film come quelli del passato con Aurelio De Laurentiis andrei carcerato. Io credo che si rida con il demonio e non con San Francesco. Si ride con la cattiveria, il comico è cattivo non è buono.”