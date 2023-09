Alfonso Signorini, la gaffe alla prima puntata del Grande Fratello

Il Grande Fratello è appena cominciato, ma il conduttore Alfonso Signorini avrebbe già commesso una gaffe con uno dei concorrenti. Già tutto il web ne parla.

L’11 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello. Questa nuova edizione porta con sé grandi cambiamenti, tra concorrenti e opinionisti: per la prima volta, sono ammessi sia vip sia persone comuni, e tra gli opinionisti spicca la giornalista del TG5 Cesara Buonamici.

Il conduttore è rimasto Alfonso Signorini, ma molti fan sui social hanno criticato questa scelta, chiedendosi come mai Piersilvio Berlusconi non abbia sostituito anche lui, dopo i tanti cambiamenti che ha apportato di recente sul palinsesto Mediaset (il più evidente è l’allontanamento di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5).

Il reality era partito bene, ma a un certo punto il presentatore ha commesso una gaffe con Alex Schwazer, che è stato ammesso tra i nuovi concorrenti. Il pubblico sostiene che sia stato indelicato e abbia mostrato poco tatto con il noto campione sportivo.

Grande Fratello, Alfonso Signorini vs Alex Schwazer

Tra i nuovi inquilini della nuovissima casa del Grande Fratello c’è anche il campione di marcia Alex Schwazer. Lo sportivo ha una storia piuttosto triste, dal momento che risultò positivo al doping e non poté partecipare alle Olimpiadi di Londra nel 2012. Questa brutta vicenda causò anche la fine della sua relazione con la pattinatrice olimpionica Carolina Kostner.

Alfonso Signorini per presentare il nuovo concorrente al pubblico ha deciso di mostrare alcuni video, tra cui la sua vittoria alle Olimpiadi di Pechino del 2008, dove conquistò l’oro nei 50 chilometri di marcia. Il filmato avrebbe potuto interrompersi qui, ma il conduttore ha continuato, mostrando vari video sulla squalifica dalle Olimpiadi di Londra, esattamente quattro anni dopo, per doping. L’atleta ha sempre ammesso la propria responsabilità, ma si tratta certamente di un argomento delicato, che Alfonso Signorini ha voluto approfondire già nella prima puntata dello show: “Avremo modo di parlarne… Ma perché ti sei dopato?“.

L’hashtag #perchétiseidopato è andato subito virale sui social, dove gli utenti hanno criticato l’atteggiamento del conduttore, ritenendolo poco rispettoso e sostenendo che abbia interrotto un momento importante come la celebrazione della vittoria del 2008. Il campione non si è però tirato indietro: “Le cause sono tante, io credo che è stato la fine di un tunnel nel quale sono entrato, dove non stavo più bene, ma da qualche anno. Pensavo che la mia uscita fosse il doping, sbagliando ovviamente. In quel momento non te ne rendi conto“. Infine, ha ribadito la sua innocenza davanti alla seconda squalifica, sempre per doping, alle Olimpiadi del 2016, a Rio.