Christian De Sica, ‘amante’ famosissimo: beccati sotto le lenzuola insieme

Christian De Sica ha avuto un amante di cui nessuno sapeva nulla e che ha sconvolto tutti quando sono stati scoperti a letto insieme. E” il tutto è stato scoperto in maniera potremmo dire paradossale rispetto al suo ruolo più e più volte interpretato sul Grande Schermo dell’instancabile latin lover…

Figlio del compianto Vittorio, Christian De Sica è uno showman a trecentosessanta gradi che sa recitare, ballare e cantare. E’ stato-inoltre- uno dei volti comici del nostro Paese insieme a Massimo Boldi con cui ha creato la premiata coppia dei cinepanettoni. Ma- forse- c’è un particolare di Christian che non tutti conoscono…

Di Christian De Sica sappiamo tutto e ultimamente ancora di più grazie al programma in prima serata che di recente ha riportato il varietà su Rai 1, Una serata tra amici dove, appunto, sono intervenuti Carlo Verdone, la figlia Maria Rosa e molti altri ospiti. Silvia Verdone, sorella di Carlo, è la moglie di Christian De Sica dal 1980 e la coppia ha messo al mondo due figli: difatti alla già poco fa menzionata Maria Rosa, che svolge la professione di costumista, c’è Brando che svolge la mansione di regista, dopo aver provato anche quella di attore.

La storia d’amore tra Christian e Silvia è – praticamente- nota a tutti: si sono conosciuti quando erano ancora dei liceali e lui si è innamorato di lei a prima vista e ha fatto di tutto per stare con lei anche se inizialmente la famiglia Verdone non approvava. A osteggiarlo in particolare era Carlo che credeva che l’amico non fosse il tipo giusto per la sua adorata sorellina. Nella vita dell’ artista romano tuttavia- non c’è stata solo la moglie Silvia, ha avuto anche una celebre fidanzata prima di lei: Isabella Rossellini!

La sua carriera ricca di show e qui 105 kg…

Quando ha iniziato De Sica è partito dalla Rai con degli show dove ha messo in chiara luce il suo fulgido talento di intrattenitore. Tra l’altro il canto- in particolare- è sempre stata una sua immensa passione insieme ala recitazione. Ma non sempre lui si è sentito a suo agio. Difatti ha anche raccontato del problema del peso affrontato durante la gioventù. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “Ogni anno prima di Natale mi trovo a dover perdere qualche chilo. È la solita tragedia. La tragedia della mia vita. È così da quando avevo 12 anni e pesavo 105 chili…”. Dichiarazioni- certamente- forti che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta i fan che – però- vogliono saperne di più. E allora lui ha poi tosto aggiunto per completare il discorso: “Fra i sette e gli otto ero talmente magro che per forzarmi a mangiare mi hanno rimpinzato di calcio e di ferro. Risultato? Una fame nera e l’inizio della mia lotta infinita con i chili di troppo…”

Tuttavia pare che ancora oggi questo problema lo assilli ancora, non per nulla ha anche raccontato: “Io, che per natura girerei con addosso un kaftano lungo fino ai piedi, libero di trascinarmi un girovita smisurato, sono costretto dal mestiere di attore a violentare la mia gola, ad abolire la teglia di lasagne a pranzo e a cena”.

Beccato con lui…

Tra i film più famosi e di maggiore successo che ha realizzato in coppia con Massimo Boldi ricordiamo Natale in india, Natale sul Nilo, Vacanze di natale 1983 e Vacanze 2000. Ma proprio in quel periodo così florido per il cinema Christian De Sica è stato beccato insieme a un “amante”. Ma di chi si tratta? Fuori il nome…

Il primo cinepanettone che ha consacrato la carriera di Christian De Sica, portandolo al boom del successo, fu Vacanze di Natale del 1983. Prima aveva partecipato solo ad alcuni film di suo cognato Carlo Verdone, quali Compagni di scuola, Borotalco e Acqua e sapone, in quest’ultimo caso con un piccolo ruolo. Proprio in quel primo film di Natale, De Sica aveva un “amante” che suscitò molto ma molto scalpore dal momento che si trattava di un uomo. Nella scena dopo la classica cena di Natale, il personaggio interpretato dal noto attore, è stato- in pratica- sorpreso a letto con un bel ragazzo biondo.