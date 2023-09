Grande Fratello, chi è la nuova concorrente Giselda Torresan

La nuova edizione del Grande Fratello sta per iniziare: andiamo a conoscere la concorrente Giselda Torresan.

Quest’anno il Grande Fratello porta con sé grandi novità: il reality non è più aperto solo a personaggi già famosi, ma anche a persone comuni, senza una vita particolarmente illuminata dalle luci della ribalta. Per la nuova stagione, infatti, molti programmi Mediaset hanno subito importanti cambiamenti: basti pensare al mancato rinnovo di contratto di Barbara D’Urso per Pomeriggio 5, sostituita da Myrta Merlino.

Il Grande Fratello, invece, avrà dei nuovi opinionisti, ma il conduttore resta Alfonso Signorini, che al momento si starebbe occupando del casting. Si mormora che abbia cercato di ingaggiare il cantante Federico Rossi (ex membro del duo Benji & Fede) offrendogli ben 20mila euro a settimana, il cachet più alto tra tutti i concorrenti.

Il cast non è ancora definitivo, ma alcuni concorrenti sono già stati confermati. Tra questi, c’è la giovane Griselda Torresan, che sui social è già parecchio conosciuta…

Grande Fratello, tutto sulla nuova concorrente Griselda Torresan

Oggi Griselda Torresan, pur non avendo mai lavorato nel mondo dello spettacolo, è già famosa: su Instagram ha già la spunta blu del verificato e conta oltre 130mila follower. Questo la definisce già un’influencer: ma perché la giovane è già così conosciuta? Solo per la sua imminente partecipazione al Grande Fratello? Non proprio.

La giovane si è lasciata andare a un’intervista per Il Messaggero, dove ha spiegato che è stata la sua passione per la montagna a renderla popolare sui social. Anche se di professione è un’operaia – come rivelato da Tv, sorrisi e canzoni – Griselda Torresan nasconde molto di più: “Adoro star da sola specialmente mentre faccio trekking […] ma posso garantire che riesco a tenere comunque tante relazioni con amici e amanti della montagna che passano da quelle parti. Contatti che rimangono attivi anche grazie ai social. Nonostante le difficoltà della montagna, rimango connessa anche a quelle quote” ha rivelato la ragazza.

In più, ha spiegato di adorare anche la fotografia e proprio i suoi bellissimi scatti in mezzo alla natura l’hanno fatta diventare famosa su Instagram, dove oggi è una delle più importanti personalità di questo ambito: “Ho avuto subito un grande riscontro dalla rete, i mi piace e i followers sono diventati virali, evidentemente queste immagini conquistano, sono lo specchio del mio spirito libero“. Sarà quindi stranissimo per lei dover stare rinchiusa per giorni e giorni nella casa del Grande Fratello: ce la farà?