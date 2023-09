Grande Fratello, ecco la nuova casa: tutte le novità

La sera dell’11 settembre è ricominciato il Grande Fratello. Quest’anno ci saranno tantissimi cambiamenti, tra cast, regolamento e, soprattutto, la casa.

Tra poche ore il Grande Fratello tornerà su Italia 1. Quest’anno si prospettano dei cambiamenti significativi, a partire dalla scelta dei concorrenti: questa edizione sarà un mix tra quella vip e quella normale, quindi nel cast compariranno sia personaggi già famosi sia personaggi che conducono una vita lontano dal mondo delle telecamere.

Il conduttore resta Alfonso Signorini, che ha già spiegato durante un’intervista a Verissimo che questa volta le cose saranno diverse. Ha ammesso che l’anno scorso hanno sbagliato cast, che nel corso dei mesi si è rivelato poco adatto al programma, che di conseguenza ha perso molti telespettatori.

Quest’anno ci saranno nuovi concorrenti, nuove regole, nuovi opinionisti e, ovviamente, anche una casa tutta nuova, che è stata appositamente modificata per questa edizione. Le prime immagini sono già online e i fan hanno già fatto i primi commenti.

Grande Fratello, la nuova casa del programma

La pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello ha pubblicato immagini e brevi video della nuova casa, che per questa nuovissima edizione dello show ha subito un restyling importante, sia per gli interni sia per gli spazi esterni. Gli interni sembrano molto più sobri rispetto a quelli dell’anno scorso, con colori meno sgargianti, ma spiccano sempre il rosso e il blu, ormai diventati iconici per la storia del reality.

Anche il cast ha subito delle modifiche importanti e non solo in termini di concorrenti. Se i concorrenti provengono sia dal mondo della televisione sia da quello “comune”, gli opinionisti restano personaggi già noti al pubblico. Tra questi, ci sarà anche la giornalista Cesara Buonamici, che per tanti anni è stata uno dei volti più importanti del TG5.

Quest’anno, infatti, tra gli obiettivi di Piersilvio Berlusconi c’è quello di rimodernare il palinsesto Mediaset e di dare a tutti i programmi un’ottica meno trash e più intellettuale. Per questo, uno dei cambiamenti più incisi è stata la sostituzione di Barbara D’Urso con Myrta Merlino per la conduzione di Pomeriggio 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

I telespettatori apprezzeranno anche le modifiche per il Grande Fratello? Al momento in molti hanno commentato sotto il post della nuova casa, mostrando preoccupazione e scetticismo per questa nuova stagione. In molti si chiedono se non risulterà troppo piatta o si domandano se anche Alfonso Signorini verrà sostituito prima o poi. La prima puntata è andata in onda l’11 settembre.