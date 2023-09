Grande Fratello: il gestaccio da censura in diretta

Il gesto nel corso della prima puntata della nuova edizione del reality show.

Il gesto nel corso della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Lunedì 11 settembre è andata in onda la primissima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che viene condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Nel corso della serata si è fatta la conoscenza dei primi quindici concorrenti e hanno avuto luogo le prime nomination, ma a far discutere è stato anche e soprattutto un gestaccio in diretta che ha visto coinvolto uno dei nuovi membri della casa.

Il gestaccio nella prima serata del nuovo Grande Fratello

Tra i primi concorrenti a varcare la porta della casa del Grande Fratello per la nuova edizione del reality show vi è stata Giselda Torresan, operaia di 34 anni originaria del Veneto e amante della montagna. Per la sua prima serata nella casa, il conduttore Alfonso Signorini le ha voluto fare una sorpresa mettendola in collegamento dall’interno della struttura con i suoi colleghi di lavoro.

Proprio nel corso del collegamento uno degli operai che lavorano con Giselda si è però reso protagonista di un gestaccio che è stato inevitabilmente notato da tutti e che viene mostrato anche nel post Twitter qui di seguito.

Grande Fratello: chi è Giselda Torresan

Durante la prima serata del Grande Fratello Giselda Torresan si è presentata così ai telespettatori:

“Sono Giselda Torresan, ho 34 anni e vengo da Piene del Grappa in Veneto in provincia di Treviso. Viva il Veneto! Io sono un’operaia di una ditta di stampaggio plastica. Io lì sono l’unica donna e infatti adesso voglio salutare tutti i miei colleghi. Così quando mi vedono mi dicono ‘che bella che sei’. Nella vita la mia più grande passione è la montagna, adoro camminare“.

Giselda ha poi proseguito:

“Io faccio lunghe camminate. Adesso mi vedete con i tacchi ma io li porto molto raramente, tipo una volta all’anno. Le unghie dall’estetista le ho fatte due volte in vita mia. L’aereo l’ho preso una volta sola in vita mia e il treno solo ora per venire a Roma. Se mi sposerò sarà solo con un montanaro. Il mio uomo ideale è Mauro Corona. Sono una ragazza di montagna. Nella casa del Grande Fratello non so come farò senza montagna. Mi vedrete e arrampicarmi su qualche parete. Amo le lunghe passeggiate, sono una ragazza che ama molto la natura. Sto in mezzo ai montanari e sono davvero una di loro“.