Grecia Colmenares voleva fare il Grande Fratello da sempre

Tutto pronto per la prima puntata del GF che quest’anno annovera tra i concorrenti anche Grecia Colmenares

E’ stata ospite di Verissimo, in ripresa dello stop estivo questo sabato 9 settembre. Grecia Colmenares in studio con Silvia Toffanin, si è raccontata con grande dolcezza e verità alle telecamere dello show raccontando il suo privato, ma anche la grande gioia di poter varcare le porte di questo reality.

La diva delle telenovelas degli anni ’80-90 che con la sua Topazio inchiodò agli schermi milioni di donne – e non solo – seguendo un po’ le orme che furono di Veronica Castro. Una paladina del genere che ora Mediaset un pochino ripercorre in chiave attualizzata con Terra Amara.

La star venezuelana ha confidato alla Toffanin molti racconti inediti della sua vita privata, come quello dell’interruzione di gravidanza che ha subito: “Durante il primo matrimonio ho perso una bambina quando ero incinta di circa tre o quattro mesi. Poi è arrivato Gianfranco, ma se fosse stata femmina avevo deciso di chiamarla Italia”, ha dichiarato.

La Colmenares di oggi

“Oggi vivo in Venezuela, sono felice lì“, l’attrice ha raccontato dell’amore che ha ricevuto dai genitori nonostante la separazione e nel ricordare la mamma, non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ora è felice in cielo“.

Mamma di Gianfranco: “Lui oggi ha 31 anni, è un uomo. Cerco di essere tranquilla, lui vive a Miami“. Grecia Colmenares si sposò a 17 anni: “Ero innamorata, ma il matrimonio è durato poco. Lui è un bravo uomo, ma ha una personalità diversa da quella che cercavo. Poi mi sono innamorata del papà di mio figlio, con lui è durata quasi 18 anni. Da tre anni sono separata, sola sto bene, sono felice con me stessa. Se arriva una persona, bene“.

IL GF, il suo sogno

L’attrice ha confessato di aver sognato per tanto tempo di varcare la soglia di quella casa e di averne anche parlato col figlio Giancarlo, una volta ricevuta la proposta: “Far parte di questo reality era il mio sogno, perché penso sia il posto per farmi vedere da tutte le persone che mi hanno seguito a lungo nelle soap opera qui in Italia. Ho chiesto a mio figlio se fosse felice del Grande Fratello e mi ha detto che se ero felice io lo era anche lui”.

“Mi guarderanno 24 ore su 24, sapranno come lavo, come cucino, tutto quello che farò. Ma sono pronta. Non sono solo dolce e buona, ma se qualcuno mi farà del male non resterò tranquilla”, ha concluso. “Sono emozionata, da anni volevo entrare nel programma. All’Isola rimasi pochi giorni, fu una bella esperienza però dopo guardai il GF, pensai che era il posto giusto dove andare. Vorrei mostrare chi sono, la mia personalità“. E alla fine anche un bel messaggio per lei da parte di Patrizia Rossetti che all’epoca su Rete 4 traghettava il pubblico tra una telenovelas e l’altra: “Sii te stessa, sii come sei, e vedrai che il GF ti darà grossi risultati”, augurandole buona fortuna.