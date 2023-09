Il Cantante Mascherato USA: una nota popstar sotto la maschera di Topolina

La celebre cantante ospite alla puntata de Il Cantante Mascherato USA.

Una nota popstar ha fatto la sua comparsa a Il Cantante Mascherato USA travestita da Topolina: ecco di chi si tratta.

Nella serata di domenica 10 settembre ha avuto inizio la decima edizione de Il Cantante Mascherato USA con Nick Cannon, Nicole Scherzinger, Jenny McCarthy e Robin Thicke. Tra i partecipanti della primissima puntata vi è stata anche una nota popstar nascosta sotto la maschera di Topolina.

La popstar travestita da Topolina a Il Cantante Mascherato USA

Tra i primi concorrenti ad esibirsi in occasione della prima puntata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato USA vi è stata una celebre popstar travestita da Topolina. Si sta parlando di Demi Lovato, che ha cantato What About Love del gruppo Heart. La cantante e attrice statunitense è però durata soltanto per questa puntata divenendo in pratica la prima concorrente eliminata di questa nuova stagione.

Ecco qui di seguito l’esibizione di Demi Lovato nel corso della prima puntata de Il Cantante Mascherato USA.

Le dichiarazioni di Demi Lovato sugli extraterrestri

Demi Lovato è la prima eliminata della nuova edizione de #ilCantanteMascherato USA. Era la topina. 😂😂😂#TheMaskedSinger 10 https://t.co/LZuBeNd1iv — GigiGx (@GigiGx) September 11, 2023

Nel corso degli ultimi tempi Demi Lovato, divenuta celebre grazie al proprio ruolo nel film della Disney Camp Rock, ha spesso rilasciato dichiarazioni in merito alla possibile esistenza di alieni e di forme di vita extraterrestri. Queste alcune sue dichiarazioni in merito a questo argomento:

“Ho visto un UFO e sto ancora cercando di avvistarne altri. Se frequenterei un extraterrestre? Sì, lo farei senza problemi. Le cavolate degli umani mi hanno proprio stancata. Sono piena, vorrei un alieno, anzi un extraterrestre. Posso dire però che in cielo c’è già chi mi guarda e chi veglia su di me. Ho chi mi protegge e ne sono molto felice. Dobbiamo parlarne di più per svegliare le masse e dare consapevolezza. Una sera ero con degli amici in campagna e tutti noi abbiamo visto delle sfere. E lì ho capito che avrei voluto fare uno show sugli extraterrestri“.

Demi Lovato ha poi proseguito:

“Incontrare gli extraterrestri ha cambiato il mio modo di vedere il mondo. Hai un sentore e all’improvviso quel sentore è confermato e questo cambia di sicuro la tua realtà. Ho stabilito un contatto con loro durante la festa per il mio ventottesimo compleanno nel 2020 ed è stato strabiliante. Non sono affatto creature pericolose. Alcuni sciocchi pensano che vogliano conquistare il mondo. Non sanno che se fosse stato il loro obiettivo l’avrebbero già fatto. Anzi voglio dire che stanno cercando di aiutarci. Vogliono fare gli interessi del nostro mondo. E poi voglio dire che dobbiamo smettere di chiamarli alieni, perché alieni è un termine dispregiativo. Quindi iniziamo a non chiamarli alieni da adesso. Ecco perché mi piace chiamarli extraterrestri“.