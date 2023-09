Castiglione del Cinema 2023: dal 28 settembre al 1° Ottobre tanti film e ospiti sulle sponde del lago Trasimeno

Il prossimo 28 settembre parte la prima edizione della manifestazione.

Dal 28 settembre al primo ottobre si svolgerà la manifestazione di Castiglione del Cinema. Dal prossimo 28 settembre fino al primo ottobre si svolgerà la primissima edizione di Castiglione del Cinema, una manifestazione interamente dedicata al cinema italiano che avrà luogo a Castiglione del Lago in provincia di Perugia. Tanti gli eventi in programma, con la rassegna che potrà contare anche sulla partecipazione di diversi ospiti illustri.

La prima edizione di Castiglione del Cinema

Quello di Castiglione del Cinema è un progetto a cura dell’Associazione Castiglione del Cinema – APS in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e del GAL Trasimeno Orvietano. La rassegna conta inoltre anche sul patrocinio di Umbria Film Commission, di Confindustria e Confcommercio Umbria, del Comune e della Provincia di Perugia e della Regione Umbria.

La primissima edizione di questa manifestazione prenderà dunque il via il 28 settembre. Importanti in tal senso i lavori di ammodernamento del Nuovo Cinema Caporali di proprietà del Comune di Castiglione del Lago, che riapre al pubblico nella giornata di giovedì 14 per poi ospitare le giornate dell’evento di fine mese.

Gli eventi che animeranno Castiglione del Cinema 2023 saranno numerosi e sarà possibile assistervi gratuitamente. Tra questi confermato quello incentrato sulla proiezione di Lamerica, lungometraggio di Gianni Amelio cui sarà consegnato il Premio alla Carriera. Altra ospite illustre è la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli che presenterà il suo libro sulla leggenda del cinema italiano Monica Vitti.

I partecipanti all’evento avranno inoltre la possibilità di poter prendere parte ad una Masterclass con il regista di Perfetti Sconosciuti e Tutta colpa di Freud Paolo Genovese, con altri ospiti come Jasmine Trinca e Paolo Ruffini che presenteranno rispettivamente i propri film Marcel! e Up&Down – Un film normale.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento con il programma definitivo avrà luogo il prossimo 22 settembre alle ore 11:30 e potrà essere seguita anche in streaming dietro l’invio di un’apposita richiesta all’ufficio stampa della manifestazione.

Castiglione del Cinema 2023 sulla tematica delle carceri

Nel corso di Castiglione del Cinema 2023 si darà enorme spazio non soltanto al cinema ma anche a tematiche dall’enorme rilevanza sociale e culturale. Una di queste è quella riguardante il tema delle carceri, con un intero pomeriggio che sarà dedicato al confronto tra esponenti del mondo accademico e giudiziario e personaggi del mondo dello spettacolo come il cantautore romano Davide Combusti in arte The Niro protagonista di un progetto musicale insieme ai detenuti di Rebibbia.

Tale confronto si concluderà poi con la proiezione del docufilm Peso Morto diretto dal regista Francesco Del Grosso incentrato sul noto caso di ingiustizia detentiva italiana riguardante Angelo Massaro, accusato di un omicidio mai commesso e rimasto in galera per ben 21 anni. Lo stesso Massaro sarà presente in sala per condividere con i presenti la propria esperienza.

Castiglione del Cinema 2023: le parole del direttore artistico Emanuele Rauco

Direttore artistico di Castiglione del Cinema 2023 è il giornalista Emanuele Rauco, membro a partire dal 2016 della Commissione di selezione della Mostra del Cinema di Venezia. Queste alcune sue dichiarazioni in merito all’atteso evento:

“Che Castiglione del Lago abbia una sua manifestazione cinematografica duratura nel tempo è molto importante per continuare a far scoprire al mondo del cinema le bellezze del Trasimeno, delle sue città e dei suoi borghi. Per questa edizione di Castiglione del Cinema vogliamo che, oltre agli incontri pubblici che resteranno forti nel programma, sia il cinema come sala, come visione collettiva sul grande schermo, ad essere al centro della manifestazione. Ci concentreremo su film recenti, anteprime e su film del passato da riscoprire, opere che ci aiutano a pensare e a capire il presente e il mondo, con le quali poter dialogare e aprire finestre di meraviglia e di riflessione“.

A fare eco a Rauco il Presidente dell’Associazione Castiglione del Cinema Luigi Meoni:

“L’idea di Castiglione del Cinema nasce all’indomani della decisione presa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo di non proseguire questa esperienza a Castiglione del Lago, per cui abbiamo pensato di farla nostra, legando un’esperienza culturale e sociale che il paese di Castiglione dedica al cinema italiano a un rapporto ancora più stretto con il territorio in cui si svolge, per radicarla e innovarla negli anni a venire“.