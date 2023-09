Zoomarine celebra i Pirati dei Caraibi: Tutti a bordo! | Ospite speciale Massimiliano Rodi

Pirati & Corsari Day a Zoomarine: 20 anni di avventure marittime. Ecco tutti i dettagli sul nuovo evento del parco a tema.

Il 16 settembre 2023, Zoomarine si trasformerà in un regno di pirati e corsari per celebrare il ventesimo anniversario della saga cinematografica Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna. Questa indimenticabile avventura piratesca, il cui primo capitolo ha incantato gli spettatori nel 2003, ha lasciato un’impronta duratura nell’immaginario collettivo, e Zoomarine ha deciso di onorarla in grande stile con l’evento Pirati & Corsari Day.

Un’atmosfera di avventura e mistero avvolgerà il parco divertimenti di Torvaianica, dove visitatori di tutte le età potranno vivere un’esperienza straordinaria. La presenza di Massimiliano Rodi, rinomato performer che si calerà nei panni del leggendario Capitano Jack Sparrow, renderà l’evento ancora più speciale. Jack Sparrow in persona sarà pronto a incontrare gli appassionati della saga, con spada in mano e il suo caratteristico sorriso sarcastico

Ma il Pirati & Corsari Day non sarà solo una celebrazione della saga cinematografica. Il parco Zoomarine darà anche spazio alla storia dei veri predoni del mare, che hanno solcato gli oceani nei secoli lasciando dietro di sé miti e leggende.

Cosa ci aspetta

Al Galeone dei Pirati, i tuffatori si esibiranno in spettacolari acrobazie nei panni di famosi pirati come Capitan Uncino, portando avanti la tradizione dell’avventura e del pericolo.

Presso la Laguna dei Pirati, le famiglie avranno l’opportunità di cimentarsi in divertenti invasioni e saccheggi, ma con un tocco di allegria, spruzzando acqua per conquistare il prezioso bottino: monete e lingotti d’oro coperti di cioccolato, pronti da gustare. L’avventura prosegue con una sfida emozionante: l’Escape Room a tema, creata dai maestri delle stanze di fuga di Escape Room Anagnina. I partecipanti dovranno mettere alla prova le loro abilità risolvendo enigmi e misteri per scoprire il tesoro nascosto.

Non mancheranno le attività educative. I ragazzi potranno partecipare al torneo Gara dei Nodi organizzato dalla Lega Navale di Ostia, dove impareranno strategie di intervento per la difesa degli oceani e l’importanza delle buone pratiche ambientali, compreso il corretto utilizzo e il riciclo della plastica. Per gli amanti dell’acqua e dell’avventura, il parco offre attrazioni e piscine aperte per un divertimento esplosivo, mentre i tour educativi alla scoperta degli animali regaleranno esperienze indimenticabili. Infine, il 17 settembre, l’evento si concluderà con un live talk emozionante, con la partecipazione di alcuni protagonisti della serie cult Mare Fuori.

Il Pirati & Corsari Day a Zoomarine è un’occasione straordinaria per immergersi nel mondo dei pirati, dei corsari e dell’avventura marittima, mentre si apprende l’importanza della protezione degli oceani. Non perdete questa straordinaria avventura che promette divertimento, apprendimento e emozioni senza fine.

Per maggiori informazioni sugli orari e le attività, potete visitare il sito web ufficiale di Zoomarine all’indirizzo www.zoomarine.it. Preparatevi a solcare i sette mari e a vivere un’avventura indimenticabile!