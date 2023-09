Chiara Ferragni grande assente della Mostra del Cinema di Venezia: ecco il motivo

L’imprenditrice e influencer non è presente alla Mostra del Cinema di Venezia.

Chiara Ferragni è la grande assente della Mostra del Cinema di Venezia: ecco il motivo.

A fare rumore alla Mostra del Cinema di Venezia attualmente in corso è l’assenza di Chiara Ferragni. L’imprenditrice, influencer e blogger non ha fatto la sua comparsa sul red carpet dell’edizione numero ottanta della prestigiosa manifestazione, e in tanti si sono ovviamente chiesti il motivo.

Il motivo dell’assenza di Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia

In questi primi giorni della Mostra del Cinema di Venezia iniziata ufficialmente lo scorso 30 agosto l’assenza di Chiara Ferragni non è come ovvio passata inosservata. Motivo principale della mancata apparizione dell’influencer al prestigioso evento consiste nella presenza della diretta interessata in Toscana insieme al marito Fedez per i festeggiamenti del loro quinto anniversario di matrimonio. Un’occasione speciale che sta dando a Chiara la possibilità di godersi qualche giorno di pace e di tranquillità lontano dai numerosi impegni lavorativi.

In tanti si aspettando dunque una sua comparsa all’evento di Venezia nei prossimi giorni, ma la cosa resterebbe in ogni caso tutt’altro che scontata.

Chiara Ferragni e la Mostra del Cinema di Venezia: l’indizio social

In questi ultimi giorni sul red carpet di Venezia sono sfilate tantissime celebrità del mondo del cinema e dello spettacolo. Tra queste è mancata per lo stupore di tutti i suoi fan la Ferragni, con la moglie di Fedez che rischia seriamente di non presentarsi alla Mostra nemmeno nei prossimi giorni.

Da qui a breve avranno inizio infatti anche i preparativi per il matrimonio della sorella Francesca che avrà luogo il prossimo 9 settembre, ovvero proprio il giorno di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. Un ulteriore indizio sarebbe poi arrivato anche dal profilo social dell’imprenditrice, che negli ultimissimi giorni aveva condiviso sul proprio profilo Instagram delle storie con gli appuntamenti del mese di settembre: presenti tra questi, oltre al matrimonio della sorella, gli eventi di Milano e Parigi Fashion Week, ma della Mostra del Cinema di Venezia nessuna traccia.

Ferragni e Fedez in Toscana per l’anniversario di matrimonio

Come detto poco sopra, Chiara Ferragni e Fedez sono stati impegnati in questi giorni in Toscana per le celebrazioni del quinto anniversario di matrimonio. Nello specifico, la coppia ha deciso di festeggiare la speciale occorrenza al Castello di Montepò sulle colline di Scansano in provincia di Grosseto.

Questa la dedica di Ferragni a Fedez tramite un post condiviso su Instagram:

“1 settembre 2018-1 settembre 2023: cinque anni sposati e sette anni insieme. Non è sempre facile, in realtà è spesso difficile (come tutte le cose più importanti della vita) ma sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco“.