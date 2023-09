Dumbo, perché Disney non ha realizzato il sequel? Il trailer era già uscito

Nei primi anni Duemila, Disney aveva in programma un sequel di Dumbo, classico del 1941. Era stato addirittura rilasciato un trailer, ma il progetto non ha mai visto la luce.

Sulla fine degli anni ’90, mentre tramontava l’era del cosiddetto “Rinascimento Disney“, la casa di produzione aveva avviato il progetto di numerosi sequel dei grandi classici, pensati non per il cinema ma direttamente per il mercato Home Video. Per questo, negli anni successivi uscirono i seguiti di Peter Pan, Il Gobbo di Notre Dame, Lilli e il Vagabondo, Pocahontas, La Sirenetta; addirittura i franchise di più successo come Cenerentola e Il re leone ebbero ben due seguiti.

Disney aveva in programma di lanciare anche un sequel di Dumbo, classico d’animazione del 1941 che negli anni successivi era stato riscoperto con grande successo. La triste storia dell’elefantino dalle orecchie enormi che impara a volare e scappa dal circo dove era nato aveva commosso anche i bambini delle generazioni più giovani.

Gli Studios erano così convinti del progetto che nel 2001 venne anche inserito il trailer di Dumbo 2 nell’edizione speciale DVD di Dumbo. Tuttavia, l’idea fu cancellata e il film non è mai uscito.

Dumbo 2, la cancellazione tra ritardi e cambiamenti all’interno di Disney

Realizzare un sequel di Dumbo sembrava una buona idea: Disney avrebbe potuto rilanciare il franchise anche grazie a un grande merchandising e aveva in mente un nuovo film molto più leggero e semplice del precedente, privo di tutti gli aspetti più oscuri e inquietanti che lo avevano reso famoso (la scena degli elefanti rosa, per esempio, o quella dei corvi, che poi fu bollata di razzismo). Tuttavia, presto il progetto si arenò e non se n’è più parlato per anni.

Come riportato da Collider, nel 2013 lo sceneggiatore Rober Reece ha spiegato che Dumbo 2 fu presto dimenticato: prima subì dei ritardi perché si provò a convertire i personaggi in CGI, ma il capo del progetto Joe Grant scartò l’idea. Nel 2005 vi stavano ancora lavorando e procedeva bene: la trama prevedeva una figura nuova, ovvero il padre di Dumbo. Robert Reece era fiducioso del risultato finale: ecco il trailer.

Tuttavia, nel 2006 Disney decise improvvisamente di chiudere con i sequel dei classici: ci fu una grande rivoluzione interna all’azienda e John Lasseter rilevò le divisioni di animazione e chiuse il progetto e tutti i seguiti previsti degli altri franchise. In più, la produzione non era convinta del protagonista, che risultava meno attrattivo a livello di marketing rispetto alle classiche principesse… Così, per tanto tempo l’elefantino muto venne dimenticato. Per avere la sua rinascita, Dumbo ha dovuto aspettare il 2019, quando è uscito al cinema il suo live action, diretto da Tim Burton.