Pirati dei Caraibi: Johnny Depp torna nei panni di Jack Sparrow?

Johnny Depp è pronto a fare il suo ritorno al cinema nei panni del pirata Jack Sparrow nella fortunata saga cinematografica de I Pirati dei Caraibi.

Il prossimo febbraio partiranno le riprese del nuovo capitolo della saga cinematografica dedicata ai pirati: Johnny Depp farà il suo grande ritorno in scena.

La notizia che tantissimi fan attendevano da moltissimo tempo con ansia. Il ritorno di Johnny Depp nel franchise de I Pirati dei Caraibi, di cui si era parlato a lungo negli ultimi tempi con diverse conferme e smentite, sembrerebbe sul punto di diventare concreto.

L’attore, coinvolto a lungo nel noto processo con Amber Heard, ha legato al personaggio di Jack Sparrow gran parte della propria carriera. Un ruolo abbandonato solo in apparenza in maniera definitiva dopo lo scarso successo ottenuto da parte del capitolo del 2017 La vendetta di Salazar e che Depp sarebbe pronto a riprendere.

Johnny Depp di nuovo nei panni di Jack Sparrow

Tra i personaggi cinematografici maggiormente amati dal grande pubblico rientra di diritto anche quello di Jack Sparrow. Depp ha iniziato a interpretarlo, con risultati eccezionali, nell’anno 2003 con l’uscita de La maledizione della prima luna, pellicola che l’ha portato alla nomination per il migliore attore protagonista ai Premi Oscar del 2004.

Da allora, dopo il successo riscosso anche dai sequel La maledizione del forziere fantasma e Ai confini del mondo, sono arrivati invece risultati più deludenti con Oltre i confini del mare e con l’ultimo capitolo del 2017 prima dell’insorgere dello scandalo legato alla vita privata con la moglie Amber Heard.

Dopo una lunghissima battaglia legale, Johnny Depp è riuscito alla fine ad avere la meglio nel processo con la moglie, che è stata condannata per diffamazione nei confronti dell’attore. Un risultato che ha aperto nuove strade a Depp, pronto a lanciarsi di nuovo in diversi progetti personali e professionali.

Le parole di Jerry Bruckheimer

Tra questi progetti vi sarebbe dunque il nuovo Pirati dei Caraibi, che secondo quanto rivelato dal tabloid britannico The Sun dovrebbe avere il titolo di A day at the sea. Un possibile piano per cercare di riportare in auge la saga dopo l’allontanamento definitivo delle voci di un film interamente al femminile con Margot Robbie nei panni dell’attrice protagonista.

A parlare della cosa, nel corso di un’intervista all’Hollywood Reporter, è stato anche lo storico produttore esecutivo della saga Jerry Bruckheimer. Queste alcune delle sue parole: “Per il ritorno di Depp nel film dovreste chiedere alla Disney. A me la cosa piacerebbe tantissimo, si tratta di un amico e di un attore eccezionale. È un peccato che le vite personali influenzino tutto ciò che facciamo“.

In merito ad un’eventuale morte di Sparrow nel film Bruckheimer si è infine espresso così: “Non si può, abbiamo provato ad ucciderlo ma non ha funzionato“.