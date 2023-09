Zendaya vorrebbe interpretare un villain | Tutti i dettagli

Zendaya in una recente intervista svela di voler interpretare un ruolo da cattiva e racconta il suo sogno nel cassetto.

Per i pochi che non si fossero appassionati alla serie Euphoria trasmessa dal 2019 dalla piattaforma digitale HBO, Zendaya è la protagonista che interpreta l’adolescenza in tutti i suoi turbamenti e trasgressioni. Il successo della serie è stato tale che dopo una vincente seconda stagione si prospetta anche l’ipotesi di una terza.

La serie è incentrata sulle vicende di un gruppo di adolescenti al liceo, in cerca della propria identità, che si avvicendano tra amicizie, amori, traumi passati e presenti, sesso e droga. L’esplicito riferimento a pratiche trasgressive, abuso di droghe, esposizione sfrenata del sesso in tutte le sue espressioni, ha sollevato diverse critiche nei confronti di Euphoria. Ciononostante, la serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Emmy alla miglior attrice in una serie drammatica vinti da Zendaya, rendendola l’attrice donna più giovane ad avere vinto questo premio più di una volta.

Le anticipazioni svelate tempo fa dalla costumista

Per chi ha seguito le vicissitudini della tossicodipendente in rehab Zendaya, il finale della seconda stagione di Euphoria ha accennato a un salto temporale, ma ancora non si hanno certezze su quale sarà l’anno in cui verranno collocati i protagonisti.

In una recente intervista con Vogue , un costumista dello show ha accennato ad alcuni dettagli della terza stagione di Euphoria, senza però avere ancora sottomano la sceneggiatura. Heidi Bivens ha detto in merito: “Si parla di circa cinque anni nel futuro e che non sono più al liceo. Dorothy non è più in Kansas. Voglio dire, potrebbe essere un viaggio totale. Chi può dirlo? Ma conoscendo il cervello di Sam, sarà eccitante, e ci sfiderà tutti, perché non vorrà ripetersi. Sarà qualcosa di nuovo da scoprire per il pubblico”.

Zendaya e i sogni nel cassetto

Durante un’intervista per Elle, Zendaya ha parlato del suo futuro della sua carriera e di un certo tipo di personaggio che vorrebbe interpretare: “Vorrei interpretare una cattiva di qualche tipo e approfondire quel lato da antagonista malvagia. Andrebbe bene di tutto, non penso necessariamente a un contesto da supereroi. Solitamente interpreto la buona, perciò mi piacerebbe interpretare una cattiva.”

Il desiderio di passare dietro le telecamere: “Voglio dirigere un giorno. Un film, magari più di uno, ma vorrei tanto farlo. Il primo passo per fare effettivamente qualcosa non è semplice, perciò magari posso superare quella paura.” Intanto sappiamo che rivedremo Zendaya in Challengers, che arriverà al cinema ad aprile 2024.