Un ragazzo gay ha subito violenza da un noto conduttore: la confessione a Biagio D’Anelli

L’episodio che vede coinvolto un noto conduttore della televisione.

Un ragazzo gay ha affermato di aver subito violenze da parte di un famoso conduttore. Negli ultimi giorni un ragazzo gay la cui identità non è per il momento ancora nota ha sentito il bisogno di contattare Biagio D’Anelli per raccontargli un fatto concernente la propria vita privata. Nello specifico, il ragazzo ha affermato di aver subito violenze da parte di un famoso conduttore della televisione.

Le dichiarazioni di Biagio D’Anelli sul ragazzo vittima di violenze

Il ragazzo ha voluto raccontare dell’episodio che l’ha visto suo malgrado vittima a Biagio D’Anelli, una storia di bullismo e violenze in merito alla quale quest’ultimo ha esordito nella seguente maniera:

“Aprendo le richieste di messaggi mi imbatto in un messaggio, rispondo ed interagisco con un ragazzo che si è posto in una maniera garbata e quindi abbiamo iniziato ad interagire“.

D’Anelli ha poi proseguito con il suo racconto:

“Questo ragazzo mi ha raccontato di aver subito violenze non da una persona comune ma da un noto conduttore televisivo che noi tutti conosciamo. In un primo momento non ci ho creduto e ho voluto approfondire. Mi ha raccontato determinati aneddoti e sfaccettature schifose“.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiesto a quel punto delle prove al ragazzo, che gli avrebbe inviato delle foto insieme anche ad alcuni referti di uno psicologo. Queste le dichiarazioni al riguardo da parte di Biagio D’Anelli:

“Ho visto le foto, ho visto anche determinati referti perché il ragazzo è stato da uno psicologo. Questo ragazzo non solo è stato bullizzato essendo gay ma ha anche subito violenza da un presentatore che non ti aspetti“.

Le parole di Biagio D’Anelli in una storia Instagram

Biagio D’Anelli ha voluto mantenere il totale anonimato sia del ragazzo che del conduttore in questione, descritto come “una persona che parla d’amore, una persona che vuole apparire per bene ma che non lo è“.

D’Anelli, da sempre grande appassionato del mondo dello spettacolo e tra i volti più noti del mondo dei social oltre che famoso organizzatore di eventi e talent scout, ha avuto modo di prendere parte in veste di concorrente anche ad un’edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua notorietà, D’Anelli ha parlato della questione che ha visto vittima il ragazzo gay anche attraverso una storia condivisa sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Grazie alla mia storia qui su Instagram la vittima ha trovato la forza di andare a denunciare l’accaduto. Facendo così ho spronato il giovane a liberarsi da questo mostro che per anni lo ha distrutto mentalmente. Per molti è stato lanciare un gossip ma non è così, è stato fatto psicologicamente da me, così il ragazzo in questione ha trovato il coraggio di difendersi e denunciare un male ricevuto. Missione compiuta“.