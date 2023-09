Jessica Lange e Jim Parson insieme a Broadway per una nuova commedia | Ecco tutti i dettagli.

Jessica Lange, Jim Parsons e Celia Keenan-Bolger saranno protagonisti della première mondiale di Mother Play, il nuovo spettacolo di Broadway della drammaturga Paula Vogel.

La regia dell’edizione limitata è affidata a Tina Landau e le anteprime inizieranno il 2 aprile, con la prima prevista per il 25 aprile presso l’Hayes Theater. Second Stage sta portando in scena la pièce come parte del suo 45º anniversario.

Vogel, la drammaturga premio Pulitzer di How I Learned to Drive, ha scritto Mother Play, che viene descritto come “uno spettacolo nuovo, dal tono pungente e onesto, che esplora l’influenza che la famiglia ha su di noi e le sorprese che scopriamo quando scaviamo nel passato.”

Ecco la sinossi: “Siamo nel 1962, appena fuori da Washington D.C., e la matriarca Phyllis sta supervisionando i suoi figli adolescenti, Carl e Martha, mentre si trasferiscono in un nuovo appartamento. Phyllis ha idee ben precise su ciò che i suoi figli devono fare e essere per avere successo, e guai al figlio che cerca la sua strada. Sostenuti da gin e sigarette, la famiglia affronta – o sopravvive – ai cambiamenti che avvengono intorno a loro. Mescolando lampi di teatralità immaginativa, farsa surreale e profonda tenerezza, questa splendida montagna russa rivela verità senza tempo sull’amore, la famiglia e il perdono.”

Il vasto repertorio di Celia Keenan-Bolger include produzioni di successo di Broadway come The 25th Annual Putnam County Spelling Bee, To Kill a Mockingbird, Glass Menagerie, The Cherry Orchard, Peter and the Starcatcher e Les Misérables. Nel cinema e in televisione, è apparsa in The Gilded Age, The Good Wife, Nurse Jackie e Good Behavior.

Jessica Lange torna a Brodway

Jessica Lange, vincitrice di un Tony, un Oscar e un Emmy, è conosciuta per progetti come American Horror Story, Tootsie, Blue Sky, Frances, così come Grey Gardens, Feud: Bette and Joan e Sweet Dreams.

Jim Parsons invece, l’Emmy-winning star di Big Bang Theory, è apparso recentemente sul palco nel revival Off-Broadway del 2022 di A Man of No Importance. Ha inoltre recitato a Broadway in An Act of God, il revival di Broadway del Pulitzer Prize winning play di Mary Chase Harvey, The Normal Heart e The Boys in the Band.

Mother Play vedrà la scenografia di David Zinn, i costumi di Toni-Leslie James, l’illuminazione di Jen Schriever e il design del suono di Jill BC Du Boff.



Un revival di How I Learned to Drive di Vogel, che racconta la storia di una donna che cerca di fare i conti con l’impatto che suo zio ha avuto sul suo passato, presente e futuro, è tornato a Broadway nel 2022. Lo spettacolo è stato nominato per il miglior revival di una commedia teatrale, così come per le migliori performance di un attore principale (Morse) e di un’attrice principale (Parker) in una commedia teatrale.