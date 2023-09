Alena Seredova: la showgirl triste per il trasferimento del figlio

La showgirl e attrice triste per il trasloco del figlio a Pisa.

Alena Seredova ha mostrato pubblicamente la propria tristezza per il trasferimento del figlio Louis Thomas.

Il primogenito di Alena Seredova e di Gianluigi Buffon Louis Thomas ha lasciato Torino, città in cui è nato e cresciuto, per andare a vivere a Pisa. Il quindicenne nato dal matrimonio tra la showgirl e l’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana ha lasciato casa dopo essere riuscito a ottenere il suo primo contratto da calciatore con l’Under 16 del club toscano.

Alena Seredova sulla partenza del figlio: “Faccio fatica a dormire”

Tramite un post condiviso sul proprio profilo Instagram, Alena Seredova ha voluto mostrare pubblicamente quanto sia triste per il trasferimento del figlio Louis Thomas a Pisa. Ecco la confessione della showgirl e attrice ai suoi follower, che le hanno chiesto se si sia già abituata oppure no all’assenza del suo primogenito:

“Sapevo che questo momento doveva arrivare prima o poi. Diciamo che ‘prima’ non pensavo ‘adesso’. Il ‘poi’ poteva arrivare molto più avanti, è dura, è tosta e faccio fatica a dormire. Non mi piace, però so che lo sto facendo per lui. So che è un sacrificio e mi manca“.

Da Gigi Buffon Alena Seredova ha avuto anche un altro figlio di nome David Lee, che ha oggi 13 anni e che sta per iniziare il liceo linguistico. L’attrice nata a Praga nel 1978 ha poi dato alla luce anche Vivienne Charlotte, nata invece tre anni fa dalla relazione con il suo attuale marito Alessandro Nasi.

Il matrimonio di Alena Seredova con Alessandro Nasi

Il matrimonio tra Alena Seredova e Alessandro Nasi è andato in scena lo scorso 17 giugno, con i due che hanno preso l’importante decisione di convolare a nozze dopo aver dato inizio alla propria storia d’amore nel 2015.

Le foto pubblicate sui social per l’occasione avevano mostrato non solo Alena immersa nella natura in compagnia del marito, manager cugino di John Elkann, ma anche i tre figli della showgirl, ovvero Louis Thomas, David Lee e Vivienne Charlotte.

Alena ha conosciuto il suo attuale marito proprio nel 2015 circa un anno dopo la separazione da Gianluigi Buffon, legato oggi a Ilaria D’Amico. Queste le parole di Seredova in merito all’inizio della sua storia con Alessandro dopo la dolorosa fine della sua relazione con Buffon:

“Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo, è stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui“.