Ilaria D’Amico, la confessione su Totti e Ilary: “Quello che se la passa peggio è…”

La conduttrice e giornalista romana, Ilaria D’Amico, si è raccontata a cuore aperto al magazine F in quella che potremmo definire un’assai accorata chiacchierata tra lavoro e vita privata. E nel farlo ha voluto anche dire la sua sulla coppia, ormai scoppiata, composta da Francesco Totti e Ilary Blasi…

La conduttrice Ilaria D’Amico è da poco ritornata in TV con un nuovo talk show dopo ben due anni di assenza ove si è dedicata alla sua adorata famiglia. In una chiacchierata a cuore aperto con F si è lasciata andare a delle considerazioni sugli amici Totti-Blasi che- come ben sappiamo- non stanno più insieme da svariati mesi ormai. E in particolare si è soffermata a parlare di lui…

Ilaria D’Amico, ritornata sul Piccolo Schermo dopo due anni di assenza, si è raccontata in una vecchia chiacchierata – antecedente al fischio d’inizio del suo nuovo programma – la magazine F parlando della relazione dei suoi amici Francesco Totti e Ilary Blasi. Queste le sue parole a riguardo: “Ilary Blasi per Francesco Totti era un grande punto di equilibrio! “. E tale sua affermazione è rimasta- certamente- impressa nei cuori dei fan dell’ormai ex coppia che con la loro unione aveva fatto sognare ad occhi aperti i più dal momento che la loro liason, culminata con un lungo matrimonio e la nascita di ben tre figli, era stata vista come una sorta di romantica e luminosa favola che poi si è rivelata ben altro.

Ma torniamo a parlare della giornalista… Dicevamo che dopo anni di assenza dalla Tv. è tornata a condurre un bel programma, per l’immensa gioia dei suoi fan che sono ancora oggi molto ma molto numerosi. Si tratta di un nuovo talk di Rai 2 Che c’è di nuovo. Lei, nel corso della sua intervista concessa al noto magazine femminile, ha parlato proprio di questa sua nuova avventura televisiva dove può mettersi in luce in una veste del tutto inedita, oltre che ben lontana anche dal mondo del calcio che per anni l’ha vista tra le maggiori protagoniste con la sua lunga e accattivante conduzione sportiva su Sky.

Di cosa tratta il nuovo programma da lei condotto

“Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche i fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”, aveva spiegato la D’Amico, rivelando anche che potesse contare in tale direzione pure sul sostegno del compagno Gigi Buffon. Nei due anni di stop, ha ammesso la conduttrice, è stato più facile essere accanto al suo uomo con il quale ha potuto viere un lungo periodo di serenità nonostante i continui rumors che parlavano a spron battuto di una crisi di coppia, in realtà assolutamente inesistente. A tal proposito, l’ex portierone della nazionale avrebbe voluto fare un comunicato, ma lei glielo ha impedito. Perché? Per quale motivo gli ha chiesto ciò?

“Gli ho detto: ‘Tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero’”, ha prontamente risposto la bellissima Ilaria.

Nessuna crisi ma il matrimonio non è necessario

Ma allora su quali basi si era iniziato a vociferare di un loro allontanamento? Lo ha spiegato lei stessa: “Eravamo sempre insieme con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata”. E visto che sono sempre tanto uniti. non hanno mai pensato di sposarsi? Non lo desiderano nemmeno un po’? O stanno organizzando le nozze in questo momento?

“Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario , ha proseguito la giornalista per poi subito dopo aggiungere: ” Credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: ‘Facciamolo quando smetto di giocare’. E io: ‘Guarda che non intendo sposarmi con il bastone“.

Infine, per ciò che concerne il gossip del momento che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi, la D’Amico ha dichiarato: “Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse”, ha sottolineato per poi aggiungere: “La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio.” E nelle ultime battute ha voluto rivolgere ancora una volta un pensiero all’ex Capitano della Roma: “Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità“.