Martina Colombari sulla denuncia al figlio: “Ci sono delle conseguenze”

L’attrice e conduttrice televisiva ha parlato della sua denuncia al figlio.

Martina Colombari ha affrontato la questione relativa alla sua denuncia nei confronti del figlio Achille. Per la prima volta Martina Colombari ha voluto parlare apertamente dell’episodio che ha visto protagonista suo figlio qualche mese fa. Lo scorso 18 aprile, il diciottenne Achille Costacurta ha dato un pugno a un vigile urbano, il che ha portato il ragazzo ad essere indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Le parole di Martina Colombari sulla denuncia al figlio

Nel corso di un’intervista per Il Messaggero, Martina Colombari ha affrontato apertamente la questione della denuncia mossa da lei stessa nei confronti del figlio per l’aggressione a un vigile urbano da parte di quest’ultimo. Ecco le sue dichiarazioni, che hanno fatto riferimento anche al percorso che Achille Costacurta ha da poco intrapreso con uno psicoterapeuta:

“Ci sono delle conseguenze. Achille non rispetta l’autorità, ci siamo fatti aiutare. Spero che per lui questi diventino degli insegnamenti. Se si supera il limite ci sono delle conseguenze. Dagli errori si impara, non si deve perseverare. E bisogna sempre prendersi le proprie responsabilità“.

La vincitrice di Miss Italia del 1991 ha poi proseguito:

“Io e suo padre abbiamo cercato di spiegargli tanto, a parole e con il nostro esempio, ma i figli non sono il seguito della nostra vita. Uno li mette al mondo, poi sta a loro. Io il mazzo me lo sono fatto. Mettiamola così: non ho sensi di colpa e avendo solo un figlio, altri non ne sono venuti, faccio fatica a dire che genitore sono stata. Di sicuro sono stata affettuosa e giocherellona. Forse un po’ severa e bacchettona“.

Poi ancora sul figlio Achille:

“Achille deve capire cosa fare da grande. Studiare o lavorare. Non seguirà le orme del padre, né le mie. Vedremo. Lo psicologo a volte lavora solo con lui, a volte solo con noi genitori e a volte con tutti e tre“.

Martina Colombari e il discorso sulla bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Sempre a Il Messaggero, Martina Colombari ha anche parlato di quanto la bellezza abbia a volte rappresentato un ostacolo per la sua intera carriera. Queste alcune delle parole al riguardo da parte della moglie di Alessandro Costacurta:

“Un regista, poco tempo fa, mi ha detto che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo bella. E un produttore, dopo un po’, mi aveva detto che nessuno mi avrebbe creduto se avessi interpretato una moglie tradita dal marito per una più brutta di lei. Ma che vuol dire? Ecco, grazie a questi ragionamenti la bellezza per me è stata un ostacolo“.