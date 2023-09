Francesca De André operata: “Non potrò più avere figli naturalmente”

La figlia di Cristiano De André ha parlato sui social dell’intervento subito.

Francesca De André è stata operata d’urgenza per la rimozione delle Tube di Falloppio: ecco il suo racconto. Francesca De André si trova al momento ancora in ospedale. La trentatreenne figlia di Cristiano e nipote dello storico cantautore Fabrizio è stata operata d’urgenza per la rimozione delle Tube di Falloppio, con la diretta interessata che ha voluto parlare sui social del delicato intervento cui si è sottoposta.

Francesca De André sulla sua operazione

Francesca De André ha voluto raccontare tramite i social della propria delicata operazione. Queste le sue parole:

“Eccomi tornata! Come al solito se sparisco qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita è successo. Ed ecco appunto! Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Vado all’appuntamento per l’ecografia e vien fuori che trovano delle ‘masse’ che da subito risultano da rimuovere quanto prima, per verificarne anche la natura con successivi esami di biopsia. Il medico, un po’ di prassi in questi casi, mi prescrive dei marcatori tumorali da fare immediatamente la mattina successiva e contatta un collega dell’ospedale di Pistoia fissandomi un appuntamento per un’ecografia di secondo livello“.

De André ha poi proseguito:

“Fatti gli esami del sangue e ritirati i risultati mi reco all’ospedale di Pistoia dove mi viene detto che devo ricoverarmi immediatamente: bisogna trattare ad alto dosaggio con antibiotici endovena per abbassare la grave infiammazione/ascesso che mi si è creata con rischio di setticemia. E poi operare d’urgenza. A quel punto firmo per uscire contro ogni parere dei medici, prendo la macchina, vado a prendere il mio cane Puka e parto per Milano. Un viaggio dei peggiori che ricordi, con dei dolori che non augureresti al tuo peggior nemico“.

Francesca De André: “Non posso più avere figli in modo naturale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCADEANDRÈ(FANPAGE) (@francesca_de.andre)

Francesca De André ha continuato il suo racconto all’interno del suo post social:

“Arrivata a Milano svengo qualche ora a casa di un amico. Così vado al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli. Lì prendo conoscenza, parlando con i medici dell’operazione al quale sarei andata incontro e nella quale mi avrebbero rimosso anche le ‘masse’ da analizzare. Poi: salpingectomia bilaterale. Non posso negare che mille pensieri mi hanno sovrastata“.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infine parlato dell’esito dell’operazione:

“Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto, tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile. Quindi è andata da dio! Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami. Benigno o maligno? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene“.