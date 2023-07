Uomini e Donne, scoop su Armando Incarnato: spuntano voci su una nuova fidanzata

La nuova fiamma del cavaliere di Uomini e Donne.

Il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato potrebbe aver trovato una nuova fidanzata.

In attesa dell’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne il prossimo mese di settembre, questa caldissima estate vede ora il sorgere di un nuovo scoop riguardante uno dei cavalieri del programma condotto da Maria De Filippi. Si sta parlando per la precisione di Armando Incarnato, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe aver trovato una nuova fidanzata.

La nuova fiamma di Armando Incarnato

Nel corso di questa estate Armando Incarnato, uno dei protagonisti di Uomini e Donne, potrebbe aver trovato un nuovo amore. Il cavaliere del trono over del programma di Canale 5 tornerà dal prossimo 11 settembre a cercare di trovare la donna della sua vita.

Nel frattempo, però, hanno iniziato a circolare voci su una possibile nuova fiamma, anche se l’identità di questa presunta nuova fidanzata resta almeno per il momento assolutamente segreta. A voler mantenere il mistero è lo stesso diretto interessato, con lo scoop che rischia di infuocare le prossime settimane che è stato invece lanciato da Amedeo Venza. Voci che, nel caso in cui queste si rivelassero fondate, potrebbero mettere seriamente a rischio la partecipazione di Incarnato alla prossima edizione di Uomini e Donne.

Il futuro di Armando Incarnato a Uomini e Donne

Le voci su nuovi presunti amori o flirt arrivano a riguardare nuovamente Armando Incarnato. Il cavaliere del trono over è stato spesso accusato di aver avuto delle relazioni al di fuori del programma, ma il diretto interessato ha sempre smentito in maniera piuttosto netta e decisa tali indiscrezioni.

Comunque vadano le cose, in tanti sono pronti a scommettere sul fatto che Armando manterrà il suo posto anche all’interno della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi. Nonostante si stia parlando di un personaggio in grado di dividere il pubblico e i telespettatori, Armando Incarnato garantisce al programma di Canale 5 un certo seguito non solo per via delle discussioni che si creano in studio a causa sua ma anche e soprattutto per gli scoop che lo riguardano in prima persona.

Armando, dopo una lunghissima storia d’amore con una donna di nome Daniela culminata nel matrimonio e nella nascita di Michelle, è diventato protagonista assoluto del programma di Maria De Filippi grazie anche alle tante relazioni instaurate nel corso degli anni: basti pensare ad esempio a quelle con Veronica Ursida o anche con Marika Geraci.

In poche parole, si sta parlando di una figura cui lo show di Canale 5 non può assolutamente rinunciare.