Cristian Forti: ecco chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Ecco chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne che sta facendo così tanto discutere.

Le indiscrezioni in merito a Cristian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi.

Il prossimo lunedì 11 settembre torna in onda su Canale 5 Uomini e Donne con l’attesissima nuova edizione del programma condotto come sempre da Maria De Filippi. Nel corso di questi ultimi giorni sono andate in scena le registrazioni delle primissime puntate, che hanno già fatto discutere per vari motivi. In particolare, ad attirare l’attenzione in queste ore è anche e soprattutto il caso relativo al nuovo tronista Cristian Forti.

Chi è Cristian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Cristian Forti è nato a Roma nel 2001. I suoi genitori, quando il ragazzo aveva all’incirca 13 anni, si sono separati, con il giovane Cristian che aveva deciso allora di andare a vivere con la madre con la quale ha sempre avuto un legame molto forte.

Forti, che non ha mai avuto prima di Uomini e Donne alcun tipo di esperienza con il mondo della televisione e dello spettacolo, segue attualmente all’università il corso di laurea in Fisioterapia ed è iscritto al momento al terzo anno. Allo scopo di potersi mantenere gli studi senza gravare così sulle finanze dei propri genitori Cristian consegna anche pizze a domicilio per la città di Roma.

Ora, ecco arrivata la nuova possibile svolta per la propria vita con la partecipazione al programma di Uomini e Donne, anche se sarebbero sorte nelle ultime ore alcune indiscrezioni in merito alla regolarità della sua presenza all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.

I dubbi sulla presenza di Cristian Forti all’interno di Uomini e Donne

Secondo alcune voci, Cristian Forti starebbe partecipando alla nuova edizione di Uomini e Donne nonostante sia in realtà già fidanzato al di fuori del programma di Canale 5. A far venire fuori la questione è stata una foto scattata a Lampedusa circa una settimana prima di Ferragosto che ha immortalato Cristian intento nello scambiarsi un bacio a labbra chiuse con quella che dovrebbe essere la sua ex fidanzata.

A segnalare la cosa è stata una follower dell’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo quest’ultima, i due starebbero in realtà ancora insieme, il che renderebbe praticamente irregolare la partecipazione del ragazzo a Uomini e Donne. Lo staff del programma ha dunque voluto dare a Cristian la possibilità di spiegarsi tramite un post sul proprio profilo Instagram: secondo Forti, la vacanza estiva era stata pianificata già lo scorso febbraio, ovvero due mesi prima della rottura della sua relazione.

Avendo già speso soldi sia per il viaggio che per l’alloggio, i due ex avrebbero dunque comunque deciso di fare insieme la vacanza. In sintesi, Cristian non sarebbe al momento fidanzato, con quel bacio che è consistito in un semplice gesto d’affetto senza alcun seguito. Starà ora agli organizzatori di Uomini e Donne stabilire le sorti del tronista.