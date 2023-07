The Boy and the Heron: uscito in Giappone il nuovo film di Miyazaki

Il nuovo film del maestro Miyazaki è già uscito in Giappone.

Il nuovo film di Hayao Miyazaki The Boy and the Heron arriverà presto in Nord America. Nella giornata di venerdì 14 luglio è uscito in Giappone il nuovo film del maestro Hayao Miyazaki. Il nuovo lavoro dello Studio Ghibli, dal titolo di The Boy and the Heron ma noto anche come How do you live?, arriverà molto presto per fortuna degli innumerevoli appassionati del cinema di Miyazaki anche in tutto il resto del mondo.

The Boy and the Heron: il nuovo film di Hayao Miyazaki

Il nuovo film dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki The Boy and the Heron è uscito in Giappone il 14 luglio. L’acclamato regista, sceneggiatore e animatore giapponese non ha voluto minimamente puntare sulla promozione della sua nuova opera: non è stato pubblicato alcun trailer della pellicola, per cui molti degli aspetti relativi a questo nuovo film sono al momento ancora ignoti.

Titolo informale del film nel corso della sua fase di produzione è stato How Do You Live?, ma come comunicato da GKIDS il titolo ufficiale è poi diventato The Boy and the Heron, con la pellicola che arriverà in Nord America con doppiaggio inglese entro la fine di questo 2023.

Di sicuro, l’uscita di questo The Boy and the Heron rappresenta una strepitosa notizia per tutti i fan di Miyazaki. Esponente principale dell’animazione giapponese a livello mondiale e fondatore dello Studio Ghibli nel 1985, Miyazaki ha segnato la storia recente del cinema d’animazione e non solo grazie a film rimasti anche a distanza di anni nell’immaginario collettivo. Da Nausicaa della Valle del vento a Princess Mononoke, da La città incantata a Il castello errante di Howl, le opere dello Studio Ghibli hanno conquistato il cuore di migliaia di appassionati affermandosi come il modello da seguire per tutto il genere d’animazione.

La trama di The Boy and the Heron

Per quanto riguarda la trama di The Boy and the Heron, i primi dettagli hanno iniziato a trapelare solo in seguito alle prime proiezioni che hanno avuto luogo in Giappone. La storia, scritta dallo stesso Miyazaki, è ambientata proprio in Giappone ai tempi della seconda guerra mondiale, e vede protagonista un ragazzo di nome Mahito.

Mahito ha perso la madre, morta in un incendio. Il padre del ragazzo lavora invece in una fabbrica di aerei da guerra. Scoppiata la guerra, il protagonista si vede costretto a cambiare casa e ad andare ad abitare in campagna. Da qui la comparsa degli elementi magici tipici del cinema di Miyazaki, ovvero un airone parlante ed una misteriosa torre che conduce ad un mondo fantastico in cui Mahito si ritrova presto catapultato.

Le reazioni alla nuova opera di Miyazaki

GKIDS is honored to announce the acquisition of North American rights to THE BOY AND THE HERON, the new film from Hayao Miyazaki & Studio Ghibli. Debuting in Japan as #君たちはどう生きるか (translated as How Do You Live), THE BOY AND THE HERON opens in N. American theatres 2023. pic.twitter.com/L4LFpbU2zP — GKIDS Films (@GKIDSfilms) July 14, 2023

Secondo alcune indiscrezioni, The Boy and the Heron potrebbe essere l’ultimo film in assoluto di Hayao Miyazaki.

Le reazioni all’ultima opera del maestro dell’animazione da parte degli addetti ai lavori si sono rivelate come prevedibile a dir poco entusiaste. Questa l’accoglienza di Anime News Network:

“Il mondo in cui Mahito viaggia è diverso da qualsiasi altro visto in precedenza anche negli stessi film di Miyazaki. Da oceani con pesci mostruosi a città piene di pappagalli mangiauomini, non si sa mai dove il film andrà a finire o chi Mahito potrà incontrare. Ogni fotogramma di questo film sembra un’opera d’arte a sé stante, che diventa più grande solo quando viene messa insieme come parte dell’insieme“.

Tra i tanti, sono arrivati anche gli elogi da parte della BBC:

“Il film è pieno di ossessioni, stranezze e dei temi tipici di Miyazaki. Ci sono le solite chicche visive, come creature carine ma inquietanti o voli di fantasia che sfidano la gravità. Queste sono disegnate principalmente a mano e si muovono con la fluidità e il senso di peso che contraddistinguono il lavoro del maestro dell’animazione“.