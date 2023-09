The Boy and the Heron: il trailer del nuovo film di Miyazaki

A sorpresa Hayao Miyazaki rilascia il pre-teaser del suo nuovo film: niente CGI, solo animazione tradizionale. Recupera qui il trailer.

Hayao Miyazaki, maestro dell’animazione, è noto per la sua abilità nel creare mondi straordinari attraverso i suoi film, ma questa volta ha portato il suo ultimo capolavoro, The Boy and the Heron, fino alla sua imminente uscita internazionale senza rivelare nemmeno un piccolo teaser, trailer o immagine ufficiale.

Per lungo tempo, lo Studio Ghibli non ha nemmeno annunciato il titolo ufficiale del film, che per inciso è The Boy and the Heron. C’è entrare in un film senza anticipazioni, e poi c’è entrare in un film completamente all’oscuro. E questo film sembra voler offrire quest’ultima esperienza. Con The Boy and the Heron finalmente prossimo alla sua premiere internazionale al Toronto Film Festival della prossima settimana, finalmente otteniamo il nostro primo sguardo al film attraverso una “Presentazione” (come è indicata su YouTube) o un “Pre-Teaser“.

Anche se non contiene effettivamente filmati, essa descrive la trama del film, che è la seguente: “Un giovane ragazzo di nome Mahito, desideroso di rivedere sua madre, si avventura in un mondo condiviso tra i vivi e i morti. Lì, la morte giunge alla fine, e la vita trova un nuovo inizio. ” Il film è anche definito “una fantasia semi-autobiografica sulla vita, la morte e la creazione, un omaggio all’amicizia, dalla mente di Hayao Miyazaki.” Ma come è stato descritto il film al mondo?

Il comunicato stampa

Queste le parole che sono state scritte di come il film viene descritto nel comunicato stampa: “Il film d’animazione realizzato a mano, la prima pellicola diretta da Miyazaki in 10 anni, è una storia originale scritta e diretta dal co-fondatore dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, e prodotto dal suo partner di lunga data e co-fondatore dell’Academy Award, Toshio Suzuki. Il film presenta una colonna sonora del collaboratore di lunga data di Miyazaki, Joe Hisaishi, e la canzone del tema del film, Spinning Globe, è stata scritta ed eseguita dalla superstar globale J-pop Kenshi Yonezu.”



The Boy and the Heron farà la sua premiere internazionale al Toronto International Film Festival la prossima settimana e aprirà al cinema negli Stati Uniti più avanti nell’autunno. Questo nuovo lavoro di Hayao Miyazaki è atteso con grande eccitazione dai suoi fan di tutto il mondo, e la sua decisione di mantenere un velo di mistero intorno al film ha solo aumentato l’attesa e l’interesse per questa nuova avventura cinematografica.

Ci aspettiamo che, come i suoi precedenti capolavori, questo nuovo progetto ci porterà in un mondo incantato e ci farà riflettere su temi profondi come la vita, la morte e la creatività. Non vediamo l’ora di immergerci in questa nuova creazione di uno dei maestri indiscussi dell’animazione.