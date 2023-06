Hayao Miyazaki e il suo nuovo film che non avrà un trailer. Scopri di che si tratta

Hayao Miyazaki, fondatore e animatore dello Studio Ghibli, ha deciso che il suo nuovo film in uscita non avrà né trailer né pubblicità. Scopri perché.

Il prossimo film di Hayao Miyazaki, e presumibilmente anche l’ultimo, dovrebbe uscire in Giappone tra poco più di un mese. Ad oggi, tuttavia, non si sa quasi nulla del film oltre a un titolo: How Do You Live?, e il fatto che sia basato su un famoso romanzo giapponese con lo stesso nome in cui un ragazzo diventa maggiorenne dopo la morte di suo padre.

Non c’è stato nemmeno un cast ufficiale annunciato, non c’è una sinossi ufficiale della trama, non c’è una data di uscita negli Stati Uniti. Niente, tutto tace ma la cosa più insolita e sorprendente è che non solo non c’è un trailer, anche se il film è a sole sei settimane dal suo debutto, ma nemmeno un tour pubblicitario volto a spargere la voce sulla pellicola, in modo tale da invogliare gli spettatori ad andare al cinema, qualcosa che è quasi inaudito nel mondo del cinema internazionale.

Ogni singolo film, compresi quelli molto più piccoli di How Do You Live?, ha almeno un trailer al mese prima della sua uscita. Quindi che sta succedendo?

Nemmeno un trailer per How do you live

In una nuova intervista, tramite The Hollywood Reporter, il produttore di Miyazaki, Toshio Suzuki, ha affermato che questo era interamente previsto: nessun trailer sarebbe arrivato prima che il film fosse rilasciato in Giappone.

Infatti come anche lui ha detto all’interno dell’intervista: “Ecco un film americano – ah, ho quasi detto il titolo ad alta voce! – in uscita quest’estate più o meno nello stesso periodo di How Do You Live?… Hanno realizzato tre trailer e li hanno pubblicati uno alla volta. Se guardi tutti e tre, sai tutto quello che accadrà in quel film. Allora come si sentono gli spettatori a riguardo? Ci devono essere persone che, dopo aver visto tutti i trailer, non vogliono andare a vedere il film. Quindi l’idea era che volevo fare l’opposto di quello che si fa di solito.”.



Lo Studio Ghibli ha annunciato per la prima volta la data di uscita del film nel dicembre del 2022, twittando un poster del film, insieme al suo titolo “provvisorio“, che ad ora è rimasto invariato. Suzuki ha affermato che questa decisione è stato decisamente un cambio netto per Ghibli, osservando che: “Fare le stesse cose che hai fatto prima, ancora e ancora, ti stanchi. Quindi volevamo fare qualcosa di diverso.”.