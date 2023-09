Tell It Like a Woman, il trailer della serie di corti femminili in arrivo al cinema

Tutto quello che c’è da sapere su Tell It Like a Woman, la serie di corti femminili al cinema dal 7 settembre: ecco trama, cast e trailer.

La stagione autunnale prosegue con grande successo per il mondo del cinema. Dopo l’uscita di Oppenheimer alla fine dell’estate e dei primi film del Festival del Cinema di Venezia, ecco che sta per arrivare un nuovo progetto. Si tratta di Tell It Like a Woman, una serie di cortometraggi incentrati sull’universo femminile.

La serie aveva già debuttato l’anno scorso durante il Festival del Cinema di Taormina, dove aveva riscosso un buon successo da parte della critica aggiudicandosi il TFF Excellence Award. Finalmente, dal 7 settembre 2023 sarà disponibile anche nelle sale, grazie alla distribuzione di TaTaTu.

Si tratta di un’antologia che porta in scena il coraggio e la forza di diverse donne nel mondo, diretta da diverse registe italiane e internazionali, tra cui Catherine Hardwick e Maria Sole Tognazzi. Anche il cast è eccezionale e comprende attrici di nazionalità diverse.

Tell It Like a Woman: trama, trailer e cast della serie di corti femministi

Tell It Like a Woman comprende sette storie, tutte slegate tra loro ma unite da un unico grande tema: la forza delle donne, alcune realmente esistite e altre inventate. Le protagoniste sono tutte personaggi femminili che si ritrovano ad affrontare varie difficoltà, da Kim Carte che riesce a uscire dal tunnel della tossicodipendenza, a Elbows Deep, la direttrice di un ospedale di Los Angeles che presta assistenza ai senzatetto. Le ambientazioni variano, dall’Europa, all’America, all’Asia.

Le registe che hanno collaborato al progetto sono Maria Sole Tognazzi, Lucía Puenzo, Catherine Hardwicke, Leena Yadav, Mipo O, Taraji P. Henson, Lucia Bulgheroni e Silvia Carobbio, mentre il cast è composto da Cara Delevingne, Marcia Gay, Eva Longoria, Jennifer Hudson, Margherita Buy, Anne Watanabe, Danielle Pinnock e molte altre. Ecco il trailer.

Tell It Like a Woman uscirà al cinema il 7 settembre 2023. La serie è stata scelta per inaugurare l’apertura dei lavori di UN Woman e ha ricevuto una nomination agli Oscar come Miglior canzone originale grazie ad Applause. Il brano è stato scritto da Diane Warren e interpretato da Sofia Carson.