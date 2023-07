Disney+ annuncia la restaurazione di Cenerentola

La piattaforma streaming Disney+ ha dichiarato ufficialmente che presto nel catalogo sarà disponibile una versione completamente restaurata del classico Cenerentola.

Era il 1950 quando nei cinema di tutto il mondo uscì l’adattamento della fiaba Cenerentola firmato Walt Disney. Per l’ambiente dell’animazione fu senza dubbio una data memorabile: il film su un grande successo e presto si affermò come uno dei migliori lavori della casa di produzione.

All’epoca, i Walt Disney Studios producevano film d’animazione da circa quindici anni, dopo l’uscita di Biancaneve nel 1937, e stava senza dubbio diventando molto popolare soprattutto per le idee innovative e rischiose che decideva di portare avanti. Non tutte si rivelavano sempre azzeccate e dovette affrontare anche diversi flop, sfiorando più volte il fallimento. La bella addormentata nel bosco, per esempio, anche se oggi è considerata un classico, quando uscì nel 1959 fu un vero e proprio disastro, che non ripagò i costi altissimi di produzione.

Il 1950, però, era stato l’anno di Cenerentola e il successo della pellicola riportò la Disney alla gloria raggiunta ai tempi di Biancaneve. Ricevette delle critiche positivissime e incassò circa 85 milioni di dollari, cifra straordinaria per l’epoca. Ancora oggi, il cartone animato è uno dei più amati da grandi e piccini e per questo periodicamente viene restaurato, così da garantire agli spettatori la migliore qualità possibile.

Cenerentola, è pronta la nuova versione restaurata

Nell’ultimo periodo, gli addetti ai lavori Disney sono stati impegnati con il restauro di Cenerentola. Il film, ormai, ha oltre sessant’anni e deve essere periodicamente aggiornato e sistemato per garantire una buona qualità che stia al passo con la tecnologia e con i nuovi dispositivi per la visualizzazione di lungometraggi.

Kevin Schaeffer ha supervisionato il progetto e, come riportato da ScreenCrush, ha dichiarato di essere soddisfatto del lavoro svolto. “Lavorando con il nostro team di restauro insieme a esperti tecnici interni, fornitori esterni (come Mike Underwood di Picture Shop Hollywood) e consulenti di Walt Disney Animation Studios, siamo stati in grado di rendere questo classico del 1950 un aspetto e un suono migliori che mai. Abbiamo iniziato il processo estraendo il negativo nitrato originale dalla Biblioteca del Congresso e scansionando le successive registrazioni a colori dell’esposizione in 4K“.

“Abbiamo poi fatto una passata di pulizia per rimuovere lo sporco e il maggior numero possibile di artefatti. Gli attuali strumenti di restauro disponibili ci hanno permesso di produrre un’immagine più nitida e di qualità superiore rispetto agli sforzi precedenti. Per assicurarci di non perdere nessuno dei dettagli o delle scelte artistiche dei cineasti, ci siamo rivolti alle leggende e alle autorità della Disney Animation, tra cui Michael Giaimo ed Eric Goldberg“. Cenerentola restaurato sarà disponibile su Disney+ dal 25 agosto 2023.