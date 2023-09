Chi è Pietro Castellitto: tutto sul regista e attore di Enea

Chi è Pietro Castellitto? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su uno degli attori e registi italiani più giovani e di successo degli ultimi anni, acclamato a Venezia 80.

Pietro Castellitto ha appena presentato il suo ultimo progetto al Festival del Cinema di Venezia e ha già ricevuto numerosi complimenti. Si tratta del film Enea, di cui non è solo il regista, ma anche il protagonista. L’attore, infatti, dopo aver trascorso tanto tempo davanti alla macchina da presa, da un po’ di tempo ha deciso anche di sperimentare, spostandosi dall’altra parte.

Il film è ambientato in Italia ai giorni nostri e racconta la storia di Enea, il giovane rampollo di una ricca famiglia romana che vive una vita frivola, sempre alla ricerca di qualcosa che lo stimoli davvero, alternando da un eccesso all’altro. A un certo punto entra in un circolo di droga insieme all’amico Valentino e da qui la sua vita cambia per sempre.

Per questo progetto Pietro Castellitto ha dato tutto se stesso, alternandosi da regista ad attore protagonista. Ma chi è questo personaggio così importante per la cinematografia italiana? Ecco tutto quello c’è da sapere su di lui.

Pietro Castellitto, vita e carriera dell’attore premiato a Venezia

Pietro Castellitto – il cui nome completo è Pietro Contento Castellitto – ha soli 32 anni, ma in poco tempo è riuscito ad affermarsi come una delle figure più importanti nel panorama del cinema italiano. Ha scoperto la sua passione per la recitazione quando era giovanissimo: la sua prima esperienza infatti risale a quando aveva 13 anni, nel 2004, nel film Non ti muovere.

Ha poi continuato con La bellezza del somaro (2010), Venuto al mondo (2012), E’ nata una star? (2012), La profezia dell’armadillo (2018) – ovviamente tratto dal fumetto di Zerocalcare; qui ha vinto il Nastro d’argento nel 2019 con la sua interpretazione di Secco – Freaks Out (2021) e Rapiniamo il duce (2022). Dal 2020 si è avvicinato anche alla sceneggiatura e alla regia con I predatori, con il quale ha vinto il premio Orizzonti per la Miglior sceneggiatura al 77esimo Festival di Venezia e il David di Donatello 2021. Ora è tornato regista e attore con Enea, che al momento sta spopolando a Venezia. Ecco il trailer.

Ha pubblicato anche il romanzo Gli Iperborei con Bompiani nel 2021 e nello stesso anno ha recitato nella mini serie Speravo de morì prima. La passione per il cinema l’ha ereditata dai genitori: è il figlio maggiore del regista Sergio Castellitto e della drammaturga Margaret Mazzantini. Un’altra sua passione sono gli studi umanistici: è infatti laureato in Filosofia.