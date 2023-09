Can Yaman a Venezia tra Demet Ozdemir e Francesca Chillemi: ecco cosa succede

L’attore turco conteso alla Mostra del Cinema di Venezia da Ozdemir e Chillemi.

Alla Mostra del Cinema di Venezia potrebbe presto essere presente anche Can Yaman: cosa succede tra l’attore turco, Demet Ozdemir e Francesca Chillemi.

Prosegue in questi giorni la Mostra del Cinema di Venezia. Tra le tante star a prendere parte al prestigioso evento potrebbe molto presto esserci anche Can Yaman, attore turco al centro nel corso dell’ultimo periodo di numerose voci di gossip relative alla sua vita sentimentale.

Can Yaman alla Mostra del Cinema di Venezia

In questi giorni si sta tenendo l’edizione numero 80 della Mostra del Cinema di Venezia. Un evento che ha già portato all’apparizione in città e sul red carpet di tantissime star del mondo del cinema e dello spettacolo. Tra i numerosi personaggi che hanno preso parte alla manifestazione anche Demet Ozdemir e Francesca Chillemi.

Demet Ozdemir partecipa quest’anno per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia per ritirare il premio di Migliore attrice internazionale, un riconoscimento ottenuto grazie alla sua straordinaria interpretazione nella soap opera andata in onda anche su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale. Francesca Chillemi riceve invece il premio di Miglior attrice in una serie italiana per il suo ruolo in Viola come il mare, una serie che comprende all’interno del suo cast anche Can Yaman.

Il turco, atteso in questi giorni a Venezia, si ritroverebbe al momento al centro di un vero e proprio triangolo amoroso proprio con Demet Ozdemir e con Francesca Chillemi.

Il triangolo amoroso tra Can Yaman, Demet Ozdemir e Francesca Chillemi

Per il momento, Can Yaman continua a dichiararsi single, con l’attore e modello turco che preferirebbe in questo periodo concentrarsi maggiormente sulla propria vita lavorativa piuttosto che su quella privata e sentimentale. Il recente ritorno sul set al fianco di Francesca Chillemi per la seconda stagione della serie tv Viola come il mare potrebbe però aver contribuito a riaccendere la fiamma tra i due. Secondo altre voci, l’attore potrebbe essersi riavvicinato in seguito al suo ritorno in patria anche a Demet Ozdemir, che Yaman potrebbe raggiungere a breve proprio alla Mostra del Cinema di Venezia.

La Ozdemir e la Chillemi hanno ritirato nel corso della giornata del 2 settembre l’ambitissimo Premio Kinéo, ma di Can Yaman non vi sono state tracce. La presenza del turco a Venezia sarebbe dunque al momento ancora in dubbio, con il diretto interessato che potrebbe decidere di non presentarsi proprio allo scopo di evitare i pettegolezzi sulla sua vita privata e sentimentale.