Can Yaman e Francesca Chillemi di nuovo insieme sul set: ecco le foto

I due colleghi della serie tv Viola come il mare, sono sul set per la seconda stagione e sembra non esserci più alcun rancore. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman e Francesca Chillemi di nuovo sul set della seconda stagione di Viola come il mare 2: la serie tv, trasmessa in prima serata su Canale 5 è diretta da Francesco Vicario e prodotta da Lux Vide ed è basata sul romando di Simona Tanzini, edito Sellerio Editore, Conosci l’estate?. Confermati dunque per la seconda stagione i due attori protagonisti nonostante il piccolo screzio, presunto dai media, risalente a pochi mesi fa.

Durante la messa in onda della prima stagione di Viola come il mare infatti, sembrava che i due avessero litigato ma una volta sul set per registrare la seconda stagione della serie, nessun rancore e anzi, i due hanno documentato il loro ritorno con grande gioia sui social. La coppia televisiva infatti, per suggellare il loro ritorno sul set si è concessa anche diversi scatti che hanno mandato in delirio i loro fan, una volta pubblicati.

Infatti sui social e tra i loro follower si è vociferato più volte di un papabile flirt tra i due proprio durante le riprese della prima stagione. Sarà stato forse un litigio da mal d’amore quello avvenuto tra i due pochi mesi fa? Scopriamolo insieme.

Prime foto dal set

Che Can Yaman e Francesca Chillemi avessero una particolare intesa sul set e all’interno della serie tv, era abbastanza chiaro a tutti.

Questa chimica però l’hanno notata anche i telespettatori che hanno iniziato a pensare che non fosse dovuta solo all’immedesimazione degli attori nei loro rispettivi personaggi ma anche frutto di una possibile relazione tra i due. Anche se il matrimonio di Francesca Chillemi aveva ben presto frenato il gossip dilagante, comunque la coppia è stata vista più volte insieme abbracciata o in momenti pieni di affetto. Probabilmente i fan dovranno accettare l’idea che tra i due attori ci sia solo un grande legame d’amicizia e nulla più-.

Intanto le riprese della serie Viola come il mare slittano a settembre, al termine di quest’estate per evitare che gli attori venissero assaliti dai fan come era successo per la stagione passata: per il momento partiranno da Civita Castellana, dove il set installato rimarrà per una settimana intera. Ora come ora però gli attori si sono incontrati per una prima lettura del copione e per provare qualche scena con l’aiuto del reparto trucco.