La nuova fiamma di Demet Ozdemir: ecco l’indizio social

L’attrice turca avrebbe intrapreso una nuova storia d’amore.

Demet Ozdemir avrebbe trovato un nuovo amore: ecco la prova tramite i social.

Demet Ozdemir di nuovo al centro delle voci di gossip anche in Italia. L’attrice, modella e ballerina turca avrebbe intrapreso infatti una nuovissima storia d’amore, con la diretta interessata che è stata avvistata in dolce compagnia nel corso delle sue vacanze in Grecia.

La nuova fiamma di Demet Ozdemir

Dopo i diversi progetti legati al mondo della televisione portati avanti nel corso dell’ultimo periodo, Demet Ozdemir si sta ora godendo il meritato riposo estivo all’insegna dei viaggi in compagnia degli amici. Proprio nel corso di queste giornate di totale relax, l’attrice sarebbe però stata intravista in compagnia di quella che secondo alcuni potrebbe essere la sua nuova fiamma.

La modella e ballerina turca sta trascorrendo le sue prime vacanze da single dopo la fine del matrimonio con Oguzhan Koc: tre mesi dopo le nozze i due avrebbero infatti deciso di interrompere il loro legame tramite l’annuncio del divorzio consensuale. Sempre restando sulla vita sentimentale di Demet, alcune voci avevano avanzato l’ipotesi relativa ad un possibile ritorno di fiamma con Can Yaman: i due si sarebbero dovuti incontrare a Milano in occasione di un concerto dei The Weeknd, ma alla fine il tutto si sarebbe risolto in un nulla di fatto.

Dopo il soggiorno a Milano insieme alle sue amiche, l’attrice si è dunque spostata in Grecia a Mykonos, una meta da sempre estremamente ambita da parte dei vip. Ed è proprio qui che la diva si sarebbe incontrata con la sua nuova fiamma, ovvero un noto dj del posto. Il suo nome sarebbe Dj Sergio, che ha mostrato nei video che sono stati condivisi sui social di avere un feeling piuttosto forte con Demet. Resta ora da vedere nei prossimi giorni se si sarà trattato solo di un semplice flirt estivo o se al contrario potrà nascere qualcosa di più serio.

Gli ultimi lavori di Demet Ozdemir

Demet Ozdemir ha iniziato ad acquisire enorme fama a livello televisivo grazie alla parte di Sanem Aydin all’interno della serie tv DayDreamer – Le ali del sogno. Da qui l’attrice è poi stata impegnata con il ruolo di Zeynep Goksu My Home My Destiny, soap opera con la quale è attualmente in onda su Canale 5.

Per quanto riguarda invece gli altri ambiti tra cui il cinema, Demet ha recitato nei due film di Tattiche d’amore rispettivamente del 2022 e del 2023 oltre che nella web serie Atto d’infedeltà disponibile su Disney+.