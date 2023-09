Uomini e Donne: il programma accorcia la durata | La scelta di Maria

Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi potrebbe vedere ridotta la propria durata.

Possibile una riduzione della durata di Uomini e Donne su Canale 5. Il prossimo lunedì 11 settembre riparte ufficialmente Uomini e Donne, con la nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi che torna in onda su Canale 5. Stando ad alcune voci che si sono diffuse nel corso delle ultimissime ore sui social il celebre dating show potrebbe però vedere ridotta la propria durata.

La riduzione della durata di Uomini e Donne su Canale 5

Nel corso del pomeriggio di martedì aveva iniziato a circolare sui social la voce secondo la quale le puntate della nuova edizione di Uomini e Donne dovessero avere una durata minore a favore di altri programmi del pomeriggio di Canale 5 come ad esempio Pomeriggio Cinque e la soap opera La Promessa.

A certificare l’attendibilità della notizia non qualche semplice pagina di gossip ma il fatto che tale informazione sia trapelata dalla guida tv di Mediaset, che ha voluto mettere a disposizione di tutti sul proprio sito ufficiale gli orari di tutte le trasmissioni che andranno in onda nel corso della prossima settimana.

Uomini e Donne di Maria De Filippi avrebbe dovuto avere inizio come suo solito intorno alle 14:45 per poi terminare verso le 16:10. Secondo le indicazioni della guida tv, il dating show dovrebbe però abbandonare i telespettatori di Canale 5 intorno alle 15:53. Tutti i numerosi fan dello show hanno pensato fin da subito che tale decisione potesse essere dovuta alla volontà di poter concedere maggiore spazio al nuovo Pomeriggio Cinque condotto ora non più da Barbara D’Urso ma da Myrta Merlino. I dubbi sulla reale durata delle puntate della nuova edizione di Uomini e Donne continuano però a permanere.

La durata delle nuove puntate di Uomini e Donne

Mediaset modifica gli orari del pomeriggio#uominiedonne accorcia di 10 minuti, #lapromessa partirà alle 16.20 anche in piena garanzia#Pomeriggio5 confermato alle 17 circa#ascoltitv pic.twitter.com/fdgHfDBsSK — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) September 5, 2023

Per poter fare maggiore luce sulla questione, Fan Page ha deciso di entrare in contatto con una fonte che fosse maggiormente vicina al programma di Uomini e Donne. Secondo quest’ultima, le informazioni della guida tv sarebbero errate, con le puntate del dating show che dovrebbero dunque continuare ad andare in onda come sempre dalle 14:45 fino alle 16:10:

“Fonti vicine al programma hanno fatto sapere a Fanpage.it che si sarebbe trattato di un errore. Diversamente da quanto trapelato, la durata delle puntate del dating show condotto da Maria De Filippi non è stata modificata. Il programma occuperà la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 fino alle 16:10 circa, com’è sempre stato. Solo a seguire andrà in onda l’appuntamento con la soap opera La Promessa che farà da traino alla nuova stagione di Pomeriggio Cinque, la prima con Myrta Merlino, in onda a partire dalle 16.55“.